富察遭陸以煽動分裂國家判刑3年 國台辦：認罪未上訴

大陸國台辦發言人陳斌華（圖）指出，八旗文化總編輯富察（李延賀）是被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑三年。（記者陳政錄／攝影）

八旗文化總編輯富察（李延賀）於2023年在上海遭中國大陸國安單位拘捕將近兩年，先前傳出他已被宣判，而昨日相關細節獲得北京官方披露。大陸國台辦發言人陳斌華昨日在記者會上指出，李延賀是被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑三年、剝奪政治權利一年，並當庭表示「服法認罪」未提上訴，判決已生效。

陳斌華昨日主持大陸國台辦例行記者會，公開李延賀一案的一審公開宣判結果。他首先稱，上海市第一中級人民法院於今年的2月17日一審公開宣判李延賀案，依法依規公開公正。宣判後，當事人當庭表示服法認罪，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。

陳斌華表示，上海市第一中級人民法院以「煽動分裂國家罪」，判處李延賀有期徒刑三年，剝奪政治權利一年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。陳斌華強調，刑罰執行期間，大陸有關方面將依法保障當事人及家屬各項權利。陳斌華並指，對於刑期，「當事人和家屬是非常清楚的，因為已經告訴他本人」。陳斌華接著批評民進黨 政府對此一再炒作，「就是想汙衊抹黑大陸的司法體制」。

台灣陸委會昨表示，外界經國台辦「勉強吐露」後才能知道李延賀遭判決的刑度，完全證實了本案其實完全保密，相關未經正當法律程序的審判案件，無法使人信服。

李延賀是陸配，也曾自承是中共 黨員，2023年返回上海探親、處理戶籍註銷事宜後失聯，接著大陸國台辦證實他正在接受大陸國家安全機關調查。大陸最高人民檢察院副檢察長苗生明今年2月底表示，已依法辦理「李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」。

對於判決結果，八旗文化昨日亦透過臉書發表聲明表示，「八旗同仁感到非常難過。唯獨萬幸的是，現在我們至少能為這段等待加上個期限」。聲明最後表示，後續若有事件發展以陸委會發布的消息為主，八旗不再發布其他聲明。