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「晶片戰爭」作者米勒：台積避反壟斷 仍在未定之天

記者簡永祥、彭慧明／台北26日電
「晶片戰爭」作者米勒25日赴台演說，他認為台積電成功地與川普政府建立很好合作關係。(記者林伯東／攝影)
「晶片戰爭」作者米勒25日赴台演說，他認為台積電成功地與川普政府建立很好合作關係。(記者林伯東／攝影)

「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）昨天表示，台積電董事長魏哲家在白宮宣布加碼投資美國1000億美元，可說是獲得「非凡的成功（extraordinary success）」，他認為台積電成功地與川普政府建立很好合作關係，不過是否能因此避開擾人的反壟斷問題，仍在未定之天，有待觀察。

米勒此行是應國科會轄下政策研究機構科技、民主與社會研究中心（DSET）邀請來台，他在演說中回顧過去兩年全球科技戰進程，也探討美國川普新政下台美半導體合作的新方向。米勒昨天凌晨抵達台灣，經過忙碌的演講和拜會，今天將拜會台積電創辦人張忠謀，交換對地緣政治的看法。

現場與會者聚焦川普2.0台美關係如何維持、如何面對川普狂亂的節奏，但米勒認為，川普仍延續他在前一任未完成的事，只是由於川普沒有連任顧慮，因此出手又急又重。

針對台積電宣布在美國增加千億美元投資案，米勒說，這場記者會讓台積電取得川普總統的支持，川普稱讚台積電、稱讚它的技術，稱讚它的中心地位和美國的AI供應鏈，「我認為這些對於台積電來說都是勝利」。

米勒說：「我認為這對我們（指美國）來說是勝利，對台灣關係也是如此」。

米勒表示，希望台積電的投資聲明有助於穩定台積電與美國政府和雙邊關係，但他不認為這會消除川普政府針對雙邊關係所有其他問題採取行動的必要性。

他指出，在川普任期內，台灣的投資政策將面臨挑戰，仍會有業者因為政策因素到美國投資，川普政策對台灣的影響將出現在AI服務和供應鏈方面。

另外，因為中國大陸官方重金補助本土半導體成熟製程業者，讓美國在供應鏈安全上有挑戰，因此台灣的半導體以台積電為首，格外面臨競爭政策的挑戰，美國政策需要保障半導體的產能，提升自身供應鏈的安全，台灣與美國必須密切的合作。

針對川普的關稅政策，米勒指出，以政策連續性來看，川普在第一任期內對大陸商品加徵關稅，繼任的拜登政府將這些關稅提高了一倍甚至更多，他認為這是延續性的政策，即使川普政府目前出口管制方面還沒有新的動作，但可以預期下一步可能會更嚴格，而不是更寬鬆。

川普 台積電 供應鏈

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