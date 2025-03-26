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學者：美關稅對台農產、汽車影響大 台積電影響相對小

編譯葉亭均／綜合26日電
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學者表示，川普政策瞬息萬變，晶片等特定產業關稅未來仍有機會被課稅，若對晶片祭關稅措施，對台積電影響較小，但其他半導體業者壓力較大。(記者尹慧中／攝影)
學者表示，川普政策瞬息萬變，晶片等特定產業關稅未來仍有機會被課稅，若對晶片祭關稅措施，對台積電影響較小，但其他半導體業者壓力較大。(記者尹慧中／攝影)

川普政府對等關稅預計4月2日上路，外傳可能排除晶片等特定產業關稅，台經院產經資料庫總監劉佩真昨表示，川普任期是4年，政策瞬息萬變，不代表未來不會被課，業者仍嚴陣以待，若對晶片祭關稅措施，對台積電影響較小，但其他半導體業者壓力較大。

劉佩真說，名目上台灣半導體去年對外貿易順差1.84兆元(約556.5億美元)，但對美國半導體順差僅869億元(約26.2億美元)，換算下來美國占台灣整體半導體貿易順差僅4.7%，主因是這些產品會經過加工及組裝，不見得都直接出口到美國，因此名目比重不高。如美國要對台灣的晶片課稅，要看如何計算。

她說，台積電先進製程無可取代，可將成本轉嫁，但其他二線晶圓或半導體廠商就未必，不但要面對紅色供應鏈價格競爭戰，海外也沒足夠產能調度應變，因此課稅對台積電影響相對小，但對其他業者壓力會比較大。

台經院院長張建一表示，台灣汽車進口關稅較高，美國一年有好幾百億元小客車進口，目前進口稅率17.5%是當初加入世貿組織（WTO）談出來，但台灣出口到美國的汽車關稅為2.5%；台灣還有農產品如美豬美牛，開放進口但稅率超過10%，如果降稅對台灣消費者反而有好處，只是台灣有要求標示進口，對美國算不算非關稅障礙？他研判對台灣的農產品及汽車業影響比較大。

張建一說，外資近日在台股逢高獲利了結，因此有較大匯出，但匯率報告條件是美國說了算，川普2.0時代會怎麼出招也必須留意。

關稅 台積電 川普

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