日媒：憂陸反彈 日去年未准蔡英文悼安倍 今年仍有變數

前總統蔡英文（中）曾表達希望訪日，日華懇會表示將全力以赴協助。圖為蔡英文任職總統期間接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司。（圖／總統府提供）

日本 共同社20日報導，知情消息人士表示，因為擔憂中國大陸反彈，日本政府2024年7月沒有批准中華民國前總統蔡英文 訪問以參加前首相安倍 晉三追悼儀式，最後由時任副總統賴清德前往，台灣外交部對此也特別低調，僅強調賴清德與安倍家族交情匪淺，當時就有專家學者評論是為了避免挑動大陸敏感神經；蔡今年能否如願訪日，仍有變數。

本報系聯合報報導，消息人士表示，福島核廢水排放入海後，中國大陸對日本水產實施進口禁令，當時由首相岸田文雄領導的日本政府正在努力解除禁令，不希望加劇緊張關係。

安倍以保守和鷹派的安保觀點聞名，曾與台灣建立密切聯繫，包括擔任總統期間的蔡英文。即便在2020年卸任首相後，安倍仍繼續表達對台灣的支持，並警告中國大陸成了潛在軍事威脅，稱「台灣有事就是日本有事」。

共同社指出，蔡英文訪日是由日本跨黨派議員團體「日華議員懇談會」（日華懇）安排；日華懇致力於強化東京與台北的關係，安倍生前出任顧問。

日華懇的訪問團曾在2024年1月中華民國總統大選期間訪台，並在其他場合多次鼓勵蔡英文卸任後訪日。蔡英文在2024年5月卸任，原本計畫同年7月出席在東京舉行的安倍追悼儀式，將是她卸任後首次海外訪問。

不過，消息人士指出，日本政府強烈敦促日華懇會長、執政自民黨眾議員議員古屋圭司取消訪問，理由是「日中關係處於重要階段」。消息人士說，蔡英文和古屋圭司因此同意重新安排她的訪日時間。

這項最新披露的消息，可能引發外界批評日本政府過度考慮陸方。

另據台北中國時報報導，蔡英文卸任後，曾傳出第一個訪問的國家是日本，但「只聞樓梯聲」；古屋圭司17日出席玉山論壇時被問到蔡英文是否有機會赴日訪問，古屋圭司表示，這次訪台有和蔡英文會面，「基於蔡英文在日本的高人氣，日華懇全力以赴努力推動中」。

報導指出，中國曾多次批評日本允許台灣前總統訪日，稱此舉違反了「中日聯合聲明」中所述的「一個中國」原則。2001年，當時還在世的前總統李登輝訪日治病，中國全國人大常委會委員長推遲了他的訪日行程。

去年8月，蔡英文也傳出以李登輝模式，以探親為由取得簽證訪問日本。但蔡辦否認傳聞。