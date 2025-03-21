日媒：憂陸反彈 日去年未准蔡英文悼安倍 今年仍有變數
日本共同社20日報導，知情消息人士表示，因為擔憂中國大陸反彈，日本政府2024年7月沒有批准中華民國前總統蔡英文訪問以參加前首相安倍晉三追悼儀式，最後由時任副總統賴清德前往，台灣外交部對此也特別低調，僅強調賴清德與安倍家族交情匪淺，當時就有專家學者評論是為了避免挑動大陸敏感神經；蔡今年能否如願訪日，仍有變數。
本報系聯合報報導，消息人士表示，福島核廢水排放入海後，中國大陸對日本水產實施進口禁令，當時由首相岸田文雄領導的日本政府正在努力解除禁令，不希望加劇緊張關係。
安倍以保守和鷹派的安保觀點聞名，曾與台灣建立密切聯繫，包括擔任總統期間的蔡英文。即便在2020年卸任首相後，安倍仍繼續表達對台灣的支持，並警告中國大陸成了潛在軍事威脅，稱「台灣有事就是日本有事」。
共同社指出，蔡英文訪日是由日本跨黨派議員團體「日華議員懇談會」（日華懇）安排；日華懇致力於強化東京與台北的關係，安倍生前出任顧問。
日華懇的訪問團曾在2024年1月中華民國總統大選期間訪台，並在其他場合多次鼓勵蔡英文卸任後訪日。蔡英文在2024年5月卸任，原本計畫同年7月出席在東京舉行的安倍追悼儀式，將是她卸任後首次海外訪問。
不過，消息人士指出，日本政府強烈敦促日華懇會長、執政自民黨眾議員議員古屋圭司取消訪問，理由是「日中關係處於重要階段」。消息人士說，蔡英文和古屋圭司因此同意重新安排她的訪日時間。
這項最新披露的消息，可能引發外界批評日本政府過度考慮陸方。
另據台北中國時報報導，蔡英文卸任後，曾傳出第一個訪問的國家是日本，但「只聞樓梯聲」；古屋圭司17日出席玉山論壇時被問到蔡英文是否有機會赴日訪問，古屋圭司表示，這次訪台有和蔡英文會面，「基於蔡英文在日本的高人氣，日華懇全力以赴努力推動中」。
報導指出，中國曾多次批評日本允許台灣前總統訪日，稱此舉違反了「中日聯合聲明」中所述的「一個中國」原則。2001年，當時還在世的前總統李登輝訪日治病，中國全國人大常委會委員長推遲了他的訪日行程。
去年8月，蔡英文也傳出以李登輝模式，以探親為由取得簽證訪問日本。但蔡辦否認傳聞。
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