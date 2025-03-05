我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

台積受政治壓力投資美千億？前工程師：100%關稅也不怕

記者洪子凱／台北5日電
台積電董事長魏哲家（左）3日於白宮宣布加碼投資美國千億美元，並與川普總統握手致意。（歐新社）
台積電董事長魏哲家（左）3日於白宮宣布加碼投資美國千億美元，並與川普總統握手致意。（歐新社）

台積電董事長魏哲家昨在白宮宣布，未來四年要增加對美投資1000億美元，建造三座晶圓廠、兩座先進封裝廠與研發中心引發熱議。曾在台積電擔任工程師、國民黨議員曾獻瑩表示，台積電屬於獨門生意，高關稅影響不大，恐是受到台美「政治壓力」不得不從，更直言台灣目前已選擇靠攏美國，沒有太多選擇，「只能禱告求上帝保守台灣」。

曾獻瑩表示，如果公司產品獨占世上僅此一家，大家都向你買，可以輕易的把關稅轉嫁，根本不會擔心關稅問題，就算沒辦法完全轉嫁，也因是獨門生意利潤很高不用擔心，而台積電就是全世界先進製程晶圓代工全世界有98%生產量能，毛利率超過50%，「美國就算加上100%關稅，台積電也不會擔心。」

曾獻瑩分析，台積電面臨壓力恐怕不是關稅這麼簡單，只是表面上看起來比較冠冕堂皇的理由，真正會施加台積電壓力，恐怕是美國透過政治、外交、軍事向賴政府施壓要求台積電到美國設廠，賴政府應該有很多說不出來的壓力加上軟弱，美國要的不得不從。

曾獻瑩說，中美對抗的大趨勢下，從蔡政府到賴政府早已選擇緊抱美國，從頭到尾沒看到賴政府抗議，也沒有向美國表達什麼樣的強硬態度或反對意見，甚至有可能在美國壓力下一起要求台積電配合，關稅根本不是台積電到美國投資1000億美元的關鍵，台積電最難面對的是美國跟台灣政府「政治」也是這樣的壓力，迫使台積電不得不從。

台積電 關稅 投資

上一則

逃兵役案外案 王大陸涉教唆毆打Uber司機 500萬交保

下一則

陸委會要求公職具結無陸居住證 嘉大教授開第1槍拒填

延伸閱讀

川普的台積電勝利能否長久？開徵晶片關稅將自毀長城

川普的台積電勝利能否長久？開徵晶片關稅將自毀長城
台積電在美設研發中心變「美積電」？前經長：台矽盾不保

台積電在美設研發中心變「美積電」？前經長：台矽盾不保
關稅反轉重大訊號 商務部長：川普考慮降低加、墨部分關稅

關稅反轉重大訊號 商務部長：川普考慮降低加、墨部分關稅
台積電大手筆五個No.1 拉高長期股東權益

台積電大手筆五個No.1 拉高長期股東權益

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
長榮航空25日宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

2025-02-25 11:52
前金管會副主委鄭貞茂(左)、前駐菲代表徐佩勇(右)。(本報資料照片)

台政壇鹹濕？前金管會官員婚外情互傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

2025-02-26 20:33
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價