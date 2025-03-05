台積受政治壓力投資美千億？前工程師：100%關稅也不怕

台積電董事長魏哲家（左）3日於白宮宣布加碼投資美國千億美元，並與川普總統握手致意。（歐新社）

台積電 董事長魏哲家昨在白宮宣布，未來四年要增加對美投資 1000億美元，建造三座晶圓廠、兩座先進封裝廠與研發中心引發熱議。曾在台積電擔任工程師、國民黨議員曾獻瑩表示，台積電屬於獨門生意，高關稅 影響不大，恐是受到台美「政治壓力」不得不從，更直言台灣目前已選擇靠攏美國，沒有太多選擇，「只能禱告求上帝保守台灣」。

曾獻瑩表示，如果公司產品獨占世上僅此一家，大家都向你買，可以輕易的把關稅轉嫁，根本不會擔心關稅問題，就算沒辦法完全轉嫁，也因是獨門生意利潤很高不用擔心，而台積電就是全世界先進製程晶圓代工全世界有98%生產量能，毛利率超過50%，「美國就算加上100%關稅，台積電也不會擔心。」

曾獻瑩分析，台積電面臨壓力恐怕不是關稅這麼簡單，只是表面上看起來比較冠冕堂皇的理由，真正會施加台積電壓力，恐怕是美國透過政治、外交、軍事向賴政府施壓要求台積電到美國設廠，賴政府應該有很多說不出來的壓力加上軟弱，美國要的不得不從。

曾獻瑩說，中美對抗的大趨勢下，從蔡政府到賴政府早已選擇緊抱美國，從頭到尾沒看到賴政府抗議，也沒有向美國表達什麼樣的強硬態度或反對意見，甚至有可能在美國壓力下一起要求台積電配合，關稅根本不是台積電到美國投資1000億美元的關鍵，台積電最難面對的是美國跟台灣政府「政治」也是這樣的壓力，迫使台積電不得不從。