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朱立倫籲加強交流 創造兩岸和平條件

記者王千豪／台北2日電
朱立倫表示，中華民國有責任，在兩岸關係創造和平的環境跟條件。(記者林俊良／攝影)
朱立倫表示，中華民國有責任，在兩岸關係創造和平的環境跟條件。(記者林俊良／攝影)

美國總統川普和副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮相互指責的畫面，引發全球關注。國民黨主席朱立倫昨表示，大家最關心，也最震撼的是，看到川普跟澤倫斯基在會談中的衝突跟爭辯，他相信大家都關心俄烏和平，希望能盡快找到解決方案。

朱立倫也說，對台灣人來講，台灣有責任、中華民國有責任，在兩岸關係上面創造一些和平的環境跟條件，盡量不要製造任何的衝突、危機，這方面需要大家一起來努力，不管對岸、台灣都有這樣的責任。

朱立倫強調，唯有透過交流對話才能夠避免衝突，如果只有對抗、只有衝突，造成國際危機時，單靠國際來幫台灣解決問題是不務實的，政府本身不管是加強國防，或交流對話，都應該努力。

國民黨立委葛如鈞表示，美國與烏克蘭在白宮的對談給了大家許多啟示，如果一個國家的元首，在另一個國家的元首辦公室說出「你們現在沒有意識到海洋的美麗，將來會。」這可能暗示「戰爭有一天也會來到你們這裡」，這不可能不觸怒川普。

葛如鈞說，這一切都在告訴大家和平需要靠更多智慧來爭取，就算是與昔日盟友並肩，在川普2.0時代，也還是得拿出必要的「籌碼」，這次川澤會談告訴大家，沒有準備就要討論和平，那是不可能的事。

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