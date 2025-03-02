朱立倫籲加強交流 創造兩岸和平條件

朱立倫表示，中華民國有責任，在兩岸關係創造和平的環境跟條件。(記者林俊良／攝影)

美國總統川普 和副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基 在白宮相互指責的畫面，引發全球關注。國民黨主席朱立倫 昨表示，大家最關心，也最震撼的是，看到川普跟澤倫斯基在會談中的衝突跟爭辯，他相信大家都關心俄烏和平，希望能盡快找到解決方案。

朱立倫也說，對台灣人來講，台灣有責任、中華民國有責任，在兩岸關係上面創造一些和平的環境跟條件，盡量不要製造任何的衝突、危機，這方面需要大家一起來努力，不管對岸、台灣都有這樣的責任。

朱立倫強調，唯有透過交流對話才能夠避免衝突，如果只有對抗、只有衝突，造成國際危機時，單靠國際來幫台灣解決問題是不務實的，政府本身不管是加強國防，或交流對話，都應該努力。

國民黨立委葛如鈞表示，美國與烏克蘭在白宮的對談給了大家許多啟示，如果一個國家的元首，在另一個國家的元首辦公室說出「你們現在沒有意識到海洋的美麗，將來會。」這可能暗示「戰爭有一天也會來到你們這裡」，這不可能不觸怒川普。

葛如鈞說，這一切都在告訴大家和平需要靠更多智慧來爭取，就算是與昔日盟友並肩，在川普2.0時代，也還是得拿出必要的「籌碼」，這次川澤會談告訴大家，沒有準備就要討論和平，那是不可能的事。