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中國若犯台是否出兵防衛？盧比歐：反對強行改變現狀

台灣新聞組╱台北22日電

美國國務卿盧比歐20日受訪被問到如果中國對台灣採取行動，美國是否將保衛台灣時表示，美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。美方不尋求引發衝突，也不希望看到衝突。他也提到，不會放棄支持台灣參與國際論壇。

中央社報導，盧比歐（Marco Rubio）20日晚間在社群平台X上播出的訪問中，對記者赫瑞吉（Catherine Herridge）作出上述回覆。

他說，美國對台灣的承諾一向清楚明確，多年來也透過多屆政府展現。「我們反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。這一直是我們的政策，也將繼續是我們的政策」。

盧比歐表示，美國並不尋求引發衝突，也不願看到衝突。但美國多年來的政策如六項保證及台灣關係法等，已經非常明確表達，美國反對任何透過武力、威脅或脅迫改變現狀的行為。

他說，整體而言，美國一直如此處理，這也是提供穩定的方式，盼這樣的方式能繼續提供穩定。至於中國及其領導人習近平是否抱持相同看法，「我認為這確實存在疑問」。

盧比歐強調，美國不會放棄支持台灣參與國際論壇，這些論壇中，中國不代表台灣的觀點及利益。

「因此，我們將堅守我們所做出的所有承諾，但最重要的是明確表明，我們反對任何形式的強迫改變現狀行為」。

由於美國多年來的一中政策是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引，盧比歐在談到相關議題時，已經兩度不提美中三公報。

聯邦參議院外交委員會1月對盧比歐出任國務卿的人事案召開聽證會，盧比歐當時就在會中表示，美國的「一中政策」以及美國對台政策從1979年以來維持一貫立場，每屆政府也都重申這項立場。

他說，美國對台政策是台灣關係法與六項保證的結合，內容包括協助台灣國防及不會在任何安排中對台灣施壓。

他上任後，美國國務院13日更新官網的美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。此外，新版內容支持台灣國際參與的語氣更強，還提到台灣與五角大廈的合作。

盧比歐 台灣關係法 一中政策

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