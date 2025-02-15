近年最大共諜案 退役少校唆使駕軍機叛逃判13年
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陸軍退役軍官陳裕炘被控在台發展共諜組織，不僅密謀駕直升機投共，還拍投降心戰影片宣誓效忠，引爆近年人數最多共諜案，最高法院依貪汙、交付軍事上應秘密文書等罪，重判退伍少校蕭翔云13年徒刑定讞。
全案共八人判刑；陳裕炘滯留大陸被通緝。檢方起訴指，陳裕炘被大陸官員以62萬元台幣吸收，以金錢利誘蕭翔云、中校退伍多年商人謝秉成協助發展共諜組織。判決指出，謝男經蕭男介紹而與陳裕炘接觸，2022至2023年陸續吸收陸軍步兵104旅軍官洪睿洋、陸軍航特部中校謝孟書、退伍軍人陸駿方加入組織，將洪男、謝男提供的軍事機密交給陳男，又向陸男收集秘密文書，再教唆謝男駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸。
洪睿洋、謝孟書、陸駿方收錢交付軍事機密，謝男研擬計畫投敵，陸男還依謝指示拍攝「心戰投降片」，敘述服役單位及職稱，表彰願向中國人民解放軍投降；台南市後備旅中士劉立齊2023年5月20日值班，將無權閱覽的軍事機密攜入值日官寢室刺探軍機。
法院指出，大陸對台灣文攻武嚇不曾停歇，現役軍人和國民為金錢甘為對岸刺探情報，嚴重危害台灣人福祉；中共步步進逼，卻有人為對岸發展組織，尤其當時有七人是現役軍人，受國家栽培卻為金錢賣國，違反效忠國家職務，因此將蕭翔云等八人判刑。
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