因應關稅戰 經部提在美設投資貿易中心 外界批為美招商

美國對墨加祭出高關稅，經濟部表示，外貿協會在美、加、墨、東南亞及南亞的駐外單位成立專案服務小組，提供受影響企業諮詢與即時服務。圖為經濟部長郭智輝。(本報資料照片)

美國總統川普 宣布對加拿大、墨西哥等國加徵關稅 ，經濟部昨天提出4項協助台商因應措施，包括將在美國成立台灣投資 貿易中心，協助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合，以落實「境外關內」政策。

經濟部表示，經濟部啟動多項應對措施，並透過外貿協會及工研院駐外單位，協助廠商調整供應鏈及投資策略。4措施包括：第一，成立專案服務小組及諮詢專線，提供即時協助。由貿協在美、加、墨、東南亞及南亞的駐外單位成立專案服務小組，與貿協總部合作，提供受影響企業諮詢與即時服務。

第二，對於廠商海外布局提供客製化服務。有意在海外重新布局的台商，例如轉移至美國設廠，或思考部分製程移往其他國家，如東南亞及印度，經濟部提供目標市場的相關資訊及分析。

第三，經濟部在美成立台灣投資貿易服務中心，協助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合，落實經濟部「境外關內」政策。

第四，爭取強化台美產業合作，助攻台商創新升級。工研院北美辦公室將促進台美企業研發與製造合作，協助台商尋找當地合作夥伴。

美國總統川普揮舞關稅大刀砍向加拿大、墨西哥和中國大陸，台灣對美享有龐大貿易順差，被川普盯上只是時間問題，其中晶片相關產業更難以置身事外。

面對憂心忡忡的產業界，經濟部昨公布4項措施，言必稱要協助業者，具體措施卻像是把自己當成美國商務部，反為美招商。來自產業界的郭智輝被形容是最懂半導體的經濟部長，提出因應對策看在台商眼裡，思考如何自救會務實一點。

川普在競選期間就多次拋出關稅議題，甚至點名台灣與半導體產業，當時包括郭智輝在內的多個財經官員都口徑一致，認為選舉語言不一定會落實，必須要對川普「聽其言、觀其行」，等到上任之後才能做進一步研判與後續的因應措施。

經濟部當時的回應已被立委抨擊太過天真，川普在第一任期時就開啟貿易戰，豈能不預先做好準備。果不其然，川普上任後隨即開啟新一輪的關稅戰，經濟部卻如同被突襲，直到現在都提不出實際作為，只能不斷唱著「與美國是供應鏈夥伴，美國設計、台灣代工是台美雙贏模式」的老調。

在前一波關稅戰中，已有不少台商轉進墨西哥設廠，但此波關稅戰卻從墨西哥開始，宏碁董事長陳俊聖說得坦白，「之前把供應鏈轉去墨西哥的廠商，現在開始就覺得懷疑人生了」。

就在台商期待政府有所作為之際，經濟部公布的因應措施，除了連設立服務專線都能宣傳外，還表示要在美國成立台灣投資貿易中心，透過駐外單位與美國地方政府建立平台，協助業者因應。

川普以關稅作為武器，就是希望以戰逼和，希望各國在貿易上做出讓步，加大赴美投資，經濟部此時卻說要協助台商到美投資，不就是完全連談都不談，直接滿足川普需求，既然如此，又何必需要經濟部？而有這樣的政府，也難怪產業界「懷疑人生」。