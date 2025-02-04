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川普擬課晶片關稅 駐美代表俞大㵢：台灣非美國競爭者

記者陳熙文／華盛頓4日電
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台駐美代表俞大㵢。(記者張文馨╱攝影)
台駐美代表俞大㵢。(記者張文馨╱攝影)

美國總統川普日前表示將針對晶片課徵關稅，市場擔憂美方劍指台灣。台駐美代表俞大㵢2日指出，台灣一直向美方說明，台灣是產業鏈的一部分，是美國可靠的夥伴，不是競爭者。

俞大㵢指出，據統計，每售出1美元的晶片，美國公司賺0.38美元、台灣公司只賺0.11美元；俞大㵢說，台美之間有很好的合作關係，台灣是與美國理念相近、可靠的夥伴，駐美代表處會持續與美方溝通。

俞大㵢2日出席華府僑界新春遊行；針對川普可能對晶片進口實施關稅，並指台灣拿走98%的晶片生意，俞大㵢說，川普政府上台，有其施政方案，台駐美代表處與行政部門保持密切聯繫。

俞大㵢說，台灣不斷向美方說明，台灣生產的半導體不是拿來自己賣的；俞大㵢指出，台灣是晶片、半導體生產鏈的一部分，透過美國精密儀器製造，再把成品交給委託台灣代工的廠商，由他們拼裝到機器上再拿去賣。俞大㵢說，台灣其實位於生產鏈中的過程，製造的不是成品。

川普希望美國引進更多投資和就業機會，俞大㵢表示，台美避免雙重課稅法案若通過，美國就能製造更好的誘因讓台商前進美國。

俞大㵢說，10年前台灣對外投資有80%是到中國大陸，現在則有40%到美國，未來在這個基礎之上會持續增強；俞大㵢說，台灣會持續向美國表達，未來在人工智慧ＡＩ等科技業上，台灣是美國不可或缺、有能力、可靠且能幫助美國再次壯大的堅實夥伴。

而川普政府正在檢討美國晶片法，川普提名的商務部長盧特尼克日前出席參議院任命聽證會時曾說，美國「太依賴台灣」，需要確保國家安全，檢視現行對半導體的補貼。俞大㵢說，尚不清楚晶片法調整方向。

俞大㵢表示，用不同的方式、誘因、措施等，讓台灣產業到美國投資，是台美雙贏的政策。

至於川普政府暫停所有對外援助，是否衝擊台灣？俞大㵢說，美國對外援助僅為暫停，不是取消，也並非針對特定國家。

俞大㵢 晶片 川普

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