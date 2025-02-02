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黑白集／陸2億煉DeepSeek 台200億造「點麵線部」

黑白集
網民直言，大陸用台幣2億元煉成DeepSeek；反觀台灣，唐鳳用200億堆砌豪華數發部，卻只開發出「點麵線」App。(本報資料照片)
網民直言，大陸用台幣2億元煉成DeepSeek；反觀台灣，唐鳳用200億堆砌豪華數發部，卻只開發出「點麵線」App。(本報資料照片)

台北股市3日將開紅盤，但台灣股民卻因中國大陸科技公司發表的DeepSeek（深度求索）AI模型R1，過了個充滿懸念的年。

DeepSeek撼動全球，主要是它繞過使用鉅資及先進晶片堆疊出算力的傳統思路，僅花了約台幣2億元（約600萬美元），即開發出足與OpenAI匹敵的產品。這也讓剛宣布投入5000億美元打造AI大基礎建設的川普感到難堪。

第一時間，數發部也被掃到「颱風尾」。網民直言，大陸找了幾個天才，用台幣2億元煉成DeepSeek；反觀台灣前「天才IT大臣」唐鳳，用200億堆砌豪華數發部，卻只開發出「點麵線」App。

與此同時，OpenAI大股東微軟，包括股價一度重挫的輝達，都在相關產品中加入DeepSeek-R1，讓客戶可以用來設計和管理AI程式。但一傳出OpenAI指控DeepSeek盜用模型，美國海軍及台灣數發部便立刻發表聲明，要求大家避用。當唐鳳以低階手段讓DeepSeek繞過自我審查談六四事件，讓一堆青鳥嗨翻天，卻也反證了它的開放性。

討厭DeepSeek的人可以找到各種理由貶抑它，卻無法回答一個最根本的問題：為何對岸能開發出開源及開放模型，且幾乎免費；美國AI產業卻在構築資本及技術壁壘，並唯利是圖？

當對岸2億的DeepSeek讓美國科技巨頭顫抖，而台灣200億「點麵線部」卻只能選擇當隻鴕鳥或站在巨人陰影底下，失去小龍的靈動。如此，如何面對AI發展的巨變？

DeepSeek AI OpenAI

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