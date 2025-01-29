中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

中國新創公司深度求索（DeepSeek）的生成式人工智慧（AI ）模型震驚全球，但中國的言論審查機制讓AI套上緊箍咒。台灣首任數位發展部部長唐鳳出招破解，讓DeepSeek回答六四天安門 事件的話題。

DeepSeek開發的AI助理成本低廉，表現不亞於美國最優秀的大型語言模型，但有媒體指出，DeepSeek有自我審查機制並迴避中國入侵台灣、天安門事件等議題。

彭博（Bloomberg News）報導，DeepSeek跟所有其他中國AI模型一樣，對於中國認為敏感的議題會進行自我審查，它會迴避對於1989年六四天安門事件或中國入侵台灣可能性等地緣政治問題的詢問。

不過唐鳳28日晚間在Threads上表示「在本機離線使用的lmstudio.ai環境裡，如果遇到言論管制的題目，只要用⌘U先輸入思考過程和回答的前綴，再用→繼續生成回答，就可以繞過了」。

唐鳳截圖展示依此方式提問後，DeepSeek回答「1989年，天安門慘案是中國近代史上的一次重大政治事件」，直言這一天是中國近代史上的黑歷史，也是全球關注焦點。

DeepSeek也提到，中國政府當局對事件描述和記憶進行嚴格控制，導致很多人對這段歷史了解變得困難。