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上海團13人受邀台北燈節 陸委會「來不及審」全封殺

記者楊正海、陳政錄／台北25日電
2025台北燈節，率團申請訪台的上海台辦主任金梅等多人再度被卡。圖為2022年台北燈節，來自上海市的「小老虎城堡」花燈，遊客聚集拍照。（中新社）
2025台北燈節，率團申請訪台的上海台辦主任金梅等多人再度被卡。圖為2022年台北燈節，來自上海市的「小老虎城堡」花燈，遊客聚集拍照。（中新社）

中國大陸文旅部17日宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊，台北市府馬上邀請上海市官員2月參加2025台北燈節，但陸委會審查後，率團的上海台辦主任金梅等13人全團審核未過，這是金梅繼雙城論壇後，第二度來台遭陸委會「封殺」，陸委會的理由是「送件時間太趕，來不及審查。」

台北燈節按往例都邀請上海代表團參加，北市觀傳局長王秋冬日前表示，上海市將有三個團來欣賞台北燈節，其中因上海市官員由市府發函邀請，市府向陸委會遞交申請資料。

陸委會副主委梁文傑前天在記者會中表示，像上海這樣的大城市台商特別多，阻撓也特別多，因此傳出上海團這次來台可能生變，沒多久北市府就傳回金梅等13人再遭「封殺」的消息。據了解，梁文傑在審查時還特別提到，上海台辦阻撓台商回台參加海基會春節活動，「我們對於這種不友善的舉措相當不滿」。

北市觀傳局長王秋冬表示，上海市原規畫3個參訪團參加台北燈會，人數分別是13人、7人和14人，目前僅核准第3團訪台，人員都是燈藝師和上海旅遊業者，抵台時間是2月13日；主團是第一團，由台辦主任金梅率隊，但審查結果是整團不能來，理由是送件時間太趕，來不及審查。

至於預定2月11日訪台的第二團，王秋冬表示，目前還不知道審查結果，可能要等到過年後才知道，而率團的是上海市文化與旅遊局副局長金雷，已可確定2月2日台北燈節開幕的啟燈儀式和上海燈區點燈，金梅和金雷都無法參加。

王秋冬說，台北、上海燈節交流行之多年，去年台辦副主任李驍東率團，陸委會聲稱「需要更長的時間審查」，北市府尊重，但還是希望雙城的交流能更順暢，盼中央能多協助。

此外，大陸國台辦昨天證實，福建及上海旅遊踩線團已提交申請。不過，陸委會昨晚回應表示，為確保後續旅遊交流健康有序，有關踩線團赴台等事宜，仍宜經觀光「小兩會」討論再進行。

陸委會此舉等於給大陸軟釘子，上海、福建團客赴台旅遊再添變數。陸委會表示，行穩才能致遠，陸客來台旅遊中斷多年，為確保後續旅遊交流健康有序，有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光「小兩會」討論再進行。

陸委會還重申，台旅會將在近日聯繫陸方海旅會，建議就雙方關切事項溝通。不過，陸委會並未對觀光「小兩會」溝通，是否為放行的必要條件再多做說明。

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，目前為止，大陸文旅部都還沒有正式把台灣列為可以去旅遊的地區，所以說未來會怎麼樣，這些都算是假設性的問題。

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