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面對世局詭譎 曾永權期許世盟為世界和平催化劑

記者高凌雲/台北即時報導
世盟中華民國總會理事長曾永權。(世盟中華民國總會)
世盟中華民國總會理事長曾永權。(世盟中華民國總會)

世盟中華民國總會理事長曾永權今(23)天主持2025年世界自由日慶祝大會，這次大會以「自由民主、繁榮經濟、世界和平」為主題，曾永權說，世盟多年來一直秉持聯合國籌設宗旨，持續推動與積極參與非政府組織（NGO）相關活動，深受國際社會高度肯定。感謝中華民國政府對世盟大力支持。面對世局詭譎多變，多處戰事未歇的現在，期許世盟成為世界和平的催化劑。

世盟自 1993年起成為聯合國非政府組織(UN/DPI/NGO)成員，2024年6月加入聯合國經社理事會(UN/ECOSOC)之下的NGO成員。今天大會在台北國軍英雄館舉行，曾永權與世盟總會長饒穎奇、外交部NGO國際事務會執行長陳剛毅、國民黨立委林德福等人共同主持啟動儀式，國民黨立委謝依鳳也在大會發表演說。

曾永權表示，今天2025年1月23日，中華民國台北市再度隆重舉辦世界自由日慶祝大會，一二三自由日運動是為紀念71年前1萬4000多名韓戰義士，英勇奮鬥，毅然選擇自由的中華民國，更要效法韓戰義士的豪情壯志，喚醒自由民主的靈魂，弘揚自由民主普世價值，繼續推動全球化自由民主，維護世界和平，創造人類最高福祉。

曾永權說，世盟成立宗旨為推動自由、民主、人權及和平的普世價值，今年的世界自由日慶祝大會以「自由民主、繁榮經濟、世界和平」為主軸，唯有不斷溝通協調，才能解決紛爭，呼籲全球愛好自由民主人士，為世界和平的目標，堅持不懈，努力到底。

他指出，台灣已成為世界自由民主的重要表徵，美國前總統小布希曾公開稱讚台灣是亞洲及世界民主的燈塔。美國自由之家對全世界210個國家自由度評比，台灣自由度持續為世界上最自由國家之一。2024 年網路自由度蟬聯亞太地區第一，世界第七。美國傳統基金會發布「2024經濟自由度指數」，台灣在184 個經濟體中，排名世界第四，這些都是共同努力的成果，世盟將持續扮演國際社會積極推動的力量，讓台灣的自由、民主成為舉世所公認的榮耀與成就。

中華民國 聯合國

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