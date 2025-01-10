訪美團「硬塞」江啟臣？外交部突收立院函 江辦否認

傳立法院副院長江啟臣將參與美國總統就職訪問團。（記者許正宏／攝影）

立法院長韓國瑜18日將率朝野立委赴美參加美國準總統川普的就職典禮，昨傳出外交部收到立法院來函，要求增加一位成員，讓立法院副院長江啟臣 也能參加，江啟臣辦公室否認，訪團成員組成卻是一波三折。

立法院本會期延至21日休會，由於總預算尚未通過，據了解，國民黨 團成員私下都曾溝通，若預算審查真的來不及，江啟臣只能留在立院主持議事。昨傳出外交部本周突收到立法院來函，要求讓江啟臣也能參加代表團，外交單位對此感到困擾，盼江自行與國民黨立委協調。江啟臣辦公室嚴正否認，強調一切配合院長。

據了解，將江啟臣納入代表團一直都在立法院的考量中。由於立院國際處在與外交部溝通的過程中，一直都有所規畫，但也註明江啟臣可能會因為立院議事無法成行，並非所謂「外交部本周突收到立法院來函」。

此外，原本慶賀團由國民黨、民進黨 、民眾黨三黨分別提出二、二、一人為代表，當時民進黨一度只有立委王定宇參加，民進黨團總召柯建銘甚至同意將一個名額給他黨，但院方仍希望民進黨團能補足人選，才增加立委陳冠廷。

其後，因立法院長韓國瑜認為「台美國會議員聯誼會」一定要有代表，外交部也同意以「聯誼會」為基礎再增加兩位，當國民黨派出副會長柯志恩後，民進黨才又遲遲補上立委郭昱晴。

立院人士說，若立院要「硬塞」江啟臣，當時就可以取代民進黨的名額。更何況，江啟臣是「台美國會議員聯誼會」榮譽會長，與政黨比例代表無關，院方才希望透過正副院長的代表性、台美會榮譽會長、會長，率各黨團代表，表達台灣很高的誠意。