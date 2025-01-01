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開放兩岸觀光？賴清德：可先由文旅會、海旅會談判

記者周佑政／台北1日電
賴清德總統1日發表新年談話。（記者季相儒／攝影）
賴清德總統1日發表新年談話。（記者季相儒／攝影）

台灣對赴中國大陸旅遊禁團令未解，針對是否開放兩岸觀光，賴清德總統今天表示，台灣希望跟中國在對等尊嚴下進行健康有序的交流，如果中國真的有誠意，他建議，可先由台灣的文旅會和中國的海旅會，兩會先進行談判。

賴總統今天發表新年談話並回應媒體提問。對於兩岸觀光問題，賴總統說，他要先還原一個事實，去年1月到11月，台灣人民到中國大陸旅遊或進行商務合作的人數高達205.2萬人次，同一個時期中國人民到台灣只有28.5萬人次，相差非常懸殊。

賴總統表示，台灣開放中國學生到台灣就讀取得學位，因為中國沒有開放，目前是0，另外台灣開放中國人民來台自由行，人數到目前也是0，由此可看出，真正阻撓兩岸交流的是中國，並不是台灣。

賴總統說，他仍要強調，台灣希望跟中國在對等尊嚴下進行健康有序的交流，如果中國真的有誠意，他建議，可先由台灣的文旅會和中國的海旅會，兩會先進行談判。

賴總統表示，如果有機會也想問問中國，為何中國可以讓他們的人民沒有任何限制到美國、日本等世界各國旅遊，獨獨對台灣採取種種措施，「這真的是對台灣表達善意嗎？難道他們不能一視同仁？」

被問及網紅揭露國人持有中國大陸身分證問題，賴總統說，台灣有一句俗語「免錢的最貴」，這句話很有道理。現在國際上許多民主國家，對中國的留學生、產業投資甚至移民，都採取嚴格管控，在此情況下，中國人民想方設法突圍，甚至以走線、偷渡到民主國家去，追求民主自由、重視人權的生活。

賴總統表示，如果有任何人想前進中國去拿身分證，怎麼看都不值得，這不是很好的主意。他提醒，千萬不要為了一時的利益走入歧途，因為民主無價、自由不能折現，如果今天走錯了一步路，未來付出的代價一定會更大，讓自己陷入更大的風險。

賴總統說，他也會請政府相關單位做好宣傳說明的工作，讓國人了解其中的嚴重性，避免他們走錯路。

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