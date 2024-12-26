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新聞眼／三問vs.三不 兩岸觀光重啟卡在政治算計

記者廖士鋒、林則宏
就大陸國台辦25日對兩岸觀光開放的說法，陸委會當日晚間作出回應。圖為陸委會副主委兼發言人梁文傑。(本報資料照片)
就大陸國台辦25日對兩岸觀光開放的說法，陸委會當日晚間作出回應。圖為陸委會副主委兼發言人梁文傑。(本報資料照片)

去年新冠疫情解封後，兩岸旅遊何時重啟就是雙方民眾共同關注的話題。陸客赴馬祖、金門雖已先後恢復，但兩岸官方卻遲遲未能再往前跨出一步，一方不願解除禁團令，一方則不願逕自宣布開放陸客團登台，雙方似乎更熱中於打口水仗而非為民辦實事。

事實上對於如何恢復兩岸旅遊，兩岸各都提過不少方案，如去年8月台方的團客方案、今年4月底大陸文旅部的團客方案，後續還有國台辦與上海分別提出陸客赴澎湖、上海團客赴台，以及台方立法院決議解除禁團令等。

一年多來各種放話讓人眼花撩亂，但陸客何時赴台依舊毫無進展。最新一輪口水仗是，陸委會上周對陸客團赴台提出「三不」原則：不是出於政治目的、不附條件、不會隨時為脅迫而叫停。

國台辦25日則回噴「三問」作為回應：禁團令是不是還沒有解除？對業界提出的平潭到台灣專案包船申請是不是還未回應？是否仍將台灣居民來大陸旅遊警示維持在橙色？

「三問」對上「三不」，兩岸觀光重啟繼續原地踏步。之所以如此，關鍵在於民共毫無互信，彼此間只有各種政治算計，誰都怕吃虧不願先踏出善意的第一步。兩岸傳統出遊旺季農曆春節一個月後就將到來，其實，只要其中一方願意勇敢先往前踏出一步，阻擾兩岸旅遊恢復正常化的壓力就會轉移到另一方。

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