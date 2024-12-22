美再對台軍援軍售 北京外交部：「以武助獨」將引火燒身

拜登政府在即將卸任前再度宣布對台軍售與軍援，引發中國大陸強烈不滿。（美聯社）

針對美國再度宣布軍援及軍售 台灣，中國大陸外交部於北京時間22日以發言人名義發布新聞稿，指責美國此舉嚴重侵犯中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿、堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正交涉。

白宮 在美東時間20日公布，拜登 總統運用總統提用權（PDA）宣布提供台灣5.713億美元（約186億元台幣）的軍事援助。同時，美國國防部安全合作署（DSCA）也宣布就對台軍售「七六快砲座零附件」及「Link-16終端機升級」約2.95億美元（約96億元台幣），將進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效，這也是拜登卸任前夕、任內第19度軍售。

對此，大陸外交部發言人表示，美國再次向台灣提供軍援軍售，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違背美方領導人不支持台獨承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿、堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」註定不會得逞。中方敦促美方立即停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定的危險行徑。中方將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。