我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

去年雙城論壇簽會展產業MOU沒成果？議員酸簽「芭樂票」

記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）2023年率團至上海參加雙城論壇，上海副市長華源(右)接機。(圖／台北市政府提供)
台北市長蔣萬安（左）2023年率團至上海參加雙城論壇，上海副市長華源(右)接機。(圖／台北市政府提供)

今年雙城論壇剛落幕，台北市蔣萬安去年赴上海雙城論壇時，曾簽署會展產業領域的合作備忘錄(MOU)，北市議會財建委員會審查會展基金會預算時，議員洪婉臻認為，會展產業簽完MOU，但至今沒有成果和進展，雙方連互訪都沒有，毫無進度，有如簽「芭樂票」。北市產發局表示，雙方有針對舉辦會展的經驗，彼此交流。

2023雙城論壇，論壇主題是「新趨勢、新發展」雙方也規畫在減碳永續、會展產業及羽球運動等3領域，由兩市業務主管局處代表簽署合作備忘錄(MOU)。市長蔣萬安和副市長林奕華在今年雙城論壇致詞時，提到去年這3個MOU的具體成果，包括推動氫能與綠電數據中心、舉辦上海旅遊節，以及台北市立大學與上海體育大學間的運動交流等。

北市議會目前審查產發局預算，其中針對會展基金會，議員洪婉臻質疑，去年與上海簽MOU，但具體成果為何，哪些項目已經落實了？到現在為止還看不到。議員張文潔也質疑，簽MOU只有經驗交流？雙邊互訪都沒有。

洪婉臻說，會展基金的預算，都是計畫、指標性活動，羅列很多預算，但有沒有名目，她建議以後雙城論壇，市府不要再簽MOU了，簽了都沒有落實，簽了也是「芭樂票」。

北市產發局長陳俊安指出，兩市簽MOU的目的是希望雙邊在會展產業擅長的部分做交流，上海的會展產業屬大型進出口展覽會，北市會展基金會擅長的是中型文創、流行、數位和區塊鏈等元素，雙方沒有互訪，但有在會展的經驗上，有彼此交換意見。

陳俊安說，會展產業還是要看兩市擅長的特性和產業類別。另外，會展結合觀光，北市觀傳局也配合舉辦上海旅遊節，若民間企業有意願參加上海進出口博覽會等會展活動，北市產發局也會協助。

雙城論壇 預算 蔣萬安

上一則

台北建國中學校友晚宴菜單現「香鮑佐蘿莉」 網轟：大型意淫現場

下一則

「太快會跌倒」央行未推第8波打炒房 盯銀行兩缺失

延伸閱讀

北京上海11月消費下滑逾一成 商務活動減少

北京上海11月消費下滑逾一成 商務活動減少
上海觀光團赴台 陸委會5點回應表歡迎 提「三不」原則

上海觀光團赴台 陸委會5點回應表歡迎 提「三不」原則
新聞評論／中央不能、地方能 珍惜上海交流大禮

新聞評論／中央不能、地方能 珍惜上海交流大禮
蔣萬安雙城論壇沒圍國旗圍巾？「上海朋友都看到了」

蔣萬安雙城論壇沒圍國旗圍巾？「上海朋友都看到了」

熱門新聞

薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
李敖長女李文。(本報資料照片)

李敖女兒投訴蔡英文「陽明山豪宅」違建 蔡辦：家人短期租用

2024-12-15 19:16

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事