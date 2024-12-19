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馬英九與宋濤穿同款羽絨衣看冰雕 說想造一部「戰車」

特派記者廖士鋒／哈爾濱報導
前總統馬英九罕見穿戴得像東北人，與中國國台辦主任宋濤（左）一起看冰雕。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九罕見穿戴得像東北人，與中國國台辦主任宋濤（左）一起看冰雕。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九訪問哈爾濱，19日上午第一個行程到太陽島觀看冰雕，在中國國台辦主任宋濤、副主任仇開明等多位官員陪同下，馬英九說自己打扮得「像一隻北極熊」，他並說自己想創作一部戰車，「因為我是陸戰隊出身」。

馬英九一行上午9時許抵達太陽島，宋濤在現場迎接，宋濤一見到他就說，「怎麼樣，就要這樣穿才行，不然太冷了」，馬英九則說這是自己一輩子首次「打扮像一隻北極熊」。

宋濤似乎相當注意馬英九的身體狀況，在行程中多次關心馬英九是不是穿得不夠多，馬英九則在最後回說，「熱情的人不怕冷」。值得一提的是，兩人都身穿中國知名品牌波司登的羽絨衣，而且還是同款（不同色），行程結束時，馬英九臉上似乎掛著鼻水。

這次參訪行程，現場陪同人員除宋濤外，還有國台辦副主任仇開明，以及國台辦秘書局長王冰、聯絡局長楊毅、新聞局長陳斌華等人。

馬英九一行觀看作品期間，也體驗了冰雕藝術，馬英九拿著工具說，做久了來台灣可以開冰果店。隨後有媒體問馬英九想做什麼造型，馬說自己「想做一部戰車」、對方問為什麼，他說「因為我是陸戰隊出身，站在馬英九旁邊的宋濤並未搭話、也沒笑。

馬英九並在現場與學生一起念唐詩（柳宗元的江雪），馬還強調要「錄下來」，說這很重要，「說明我們賞雪的不是文盲」。

據了解，馬英九結束冰雕行程後，到下午還會參觀哈爾濱電氣集團，晚間則出席哈爾濱的冰雪節開幕式。但中午前後的行程，官方並未公開。

此外，據悉王力宏也已經抵達哈爾濱，但是否與馬英九同台出席冰雪節開幕式，尚不明確。

馬英九 王力宏 賞雪

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