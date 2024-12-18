去年來第3度赴陸 馬英九訪哈爾濱 規畫9天行程將會宋濤

前總統馬英九於12月18日至26日，率「大九學堂」學員訪問中國大陸。（本報資料照片）

前總統馬英九 今開啟去年以來第3度訪問大陸之旅，行程將有9天，此行他將首次到訪大陸東北地區，首站選在有「北國冰城」之稱的哈爾濱，預計將參加海峽兩岸青年冰雪節，並參訪731部隊舊址陳列館、哈爾濱電氣集團等地。

馬英九上午啟程並於上海轉機後，即將於今日下午抵達黑龍江省哈爾濱市，並在傍晚會見大陸國台辦主任宋濤，這將是兩人今年第二度會見。

馬英九在行前表示，兩岸青年交流越多，認識越深入，未來的衝突越會減少。透過每年數次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益與福祉，未來他們會繼續努力。

大陸國台辦昨向此行採訪的台媒公布，馬英九19日上午預計參加與台青的「冰上互動」，下午則會參訪知名發電設備大廠、大陸央企哈爾濱電氣集團，晚間參加冰雪節開幕儀式。

而其他行程的具體時間，包含參訪「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」、索菲亞大教堂等。

另據了解，黑龍江方面籌辦此次行程，約莫在「1個月前」就已開始召集人手，除了省台辦與國台辦工作人員外，還有4所黑龍江省內高校的志工參加這次接待服務。就此推算，訪問籌備應於11月中旬開始。按照慣例，馬英九一落地大陸，陸方就會安排國台辦副主任接機，並輪流全程陪同。

據悉，大陸國台辦主任宋濤將會於今日在哈爾濱會見「黑龍江省領導」，但陸方官員何時會見馬英九，目前仍未向媒體公布。