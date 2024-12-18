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上海團釋利多 藍樂觀其成 綠質疑政治操作

台灣新聞組／台北18日電
國民黨副主席夏立言認為，民進黨政府強調健康有序交流，實際要正面交流、讓北市府可得到政治好處時，又心有不甘。（本報資料照片）
國民黨副主席夏立言認為，民進黨政府強調健康有序交流，實際要正面交流、讓北市府可得到政治好處時，又心有不甘。（本報資料照片）

雙城論壇落幕，對岸釋出旅遊利多。國民黨昨表示樂觀其成，盼後續有更多大陸省市跟進，讓兩岸交流合作更繁盛。不過民進黨立委則質疑，陸方跳過台灣政府單位片面決定，背後恐有政治操作的意涵。

國民黨表示，上海成為近年第一個宣布陸團訪台的城市，有助於兩岸關係改善，這不僅顯示出雙城論壇的重要性，也證明國民黨長久以來推動兩岸和平發展路線的正確性。國民黨肯定上海方面和北市府的付出與努力，相信論壇一定會成果豐碩、圓滿成功。

國民黨立委李彥秀說，台北市長蔣萬安頂住壓力，取得未來兩岸關係上的話語權。賴清德總統與蔣萬安形成「北風與太陽」的鮮明對比。蔣萬安初試啼聲，拋出一記兩岸的好球。民進黨要繼續抹紅阻撓、還是要順勢接球，開啟兩岸善意螺旋的開端？端看賴清德的兩岸春暖花開是玩真的還是玩假的。

民進黨立委莊瑞雄說，民眾當然希望兩岸民間文化、學術、觀光多交流，這都是好事，互蒙其利，但需要雙方政府溝通協調，否則很多實際事務很難去執行，是否開放觀光客來台都是陸方片面決定？無視台灣政府存在，這樣吃豆腐讓人感到不舒服，背後更有政治操作的意涵存在。

國民黨副主席夏立言昨日接受訪問表示，上海方面反問，去年蔣萬安去上海雙城論壇，整團都沒被拒絕，這次陸媒卻都被拒絕，究竟哪個社會才是自由的社會？讓他感到很汗顏。

夏立言認為，民進黨政府強調健康有序交流，實際要正面交流、讓北市府可得到政治好處時，又心有不甘。

國民黨 蔣萬安 民進黨

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