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黑白集／南韓戒嚴綠叫好 尹錫悅遭彈劾賴清德怎看

黑白集
南韓民眾上街抗議總統尹錫悅頒發戒嚴令。(路透資料照片)
南韓民眾上街抗議總統尹錫悅頒發戒嚴令。(路透資料照片)

因執政黨12名議員倒戈，南韓國會順利通過總統尹錫悅彈劾案，他隨即停職。首爾街頭示威的百萬民眾聞訊，無不振臂歡呼。賴清德看到這景象，不知作何感想？

10天前，民進黨還在為尹錫悅戒嚴叫好，一副「心有戚戚焉」、「有為者亦若是」之狀。如今，看到全球譴責戒嚴，尹錫悅黯然下台，會不會嚇出一身冷汗？

民進黨挺尹錫悅，主要是他和賴清德一樣都面對「朝小野大」的處境。預算被刪、施政受挫，兩人都歸咎在野黨杯葛，不惜將他們扣上「勾結敵人」的罪名。賴清德有沒有想過：「朝小野大」不只反映了朝野席次比重，更反映了民意的選擇？若連這點都想不清，一心只想消滅對手，那只會更惹民眾反感。

一周前的彈劾投票，南韓執政黨議員拒絕投票；僅一周之隔，已有12人倒戈，顯示尹錫悅的自大獨斷多麼令人反感。南韓執政黨議員倒戈，轉而選擇「挺是非」、「挺民意」；問題是，一向自詡「團結」的民進黨，在面對大是大非的議題時，有幾人敢選擇背對黨、背對總統？在陳水扁貪腐醜態畢露時，也只有「11寇」口頭批評，但隨即噤聲。在這種不問是非的「團結」下，台灣會有彈劾貪腐濫權總統的機會嗎？

尹錫悅戒嚴受阻並遭彈劾，人們看到國會制衡的重要。就不知，賴清德看到什麼？

尹錫悅 賴清德 彈劾

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