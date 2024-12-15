FT：中國上周大型軍演 引發台灣和美國不同解讀

觀察家說，對於中國上周舉行的大規模海軍部署 ，台北與華府的解讀不盡相同，這種分歧凸顯北京未來可能更頻繁結合這種未經宣布的演習與傳統演習，在台灣、美國及其盟友之間製造混淆和不確定性，使其更難發現中國攻擊台灣的準備工作。圖為中國航母遼寧號在西太平洋軍演的檔案照。（路透）

中國上周在東海、南海及台灣東部外海舉行軍演，台北與華府對此次行動的意含有著截然不同的看法，觀察家說，這種分歧凸顯北京未來可能更頻繁結合這種未經宣布的演習與傳統演習，在台灣、美國及其盟友之間製造混淆和不確定性，使其更難發現中國攻擊台灣的準備工作。

一周前，中國透過未公開宣布的軍事演習，「懲罰」台灣賴清德 總統的出訪南太平洋盟邦，包括兩次過境美國領土在內，這是北京再度展現武力，以報復主張國家獨立的台灣領導人。

但令台北當局意外的是，台灣軍方和國安官員觀察到，中共海軍這次的部署規模為近30年來最大。北京同時宣布對於從上海到香港沿海七個區域的空中交通，進行為期兩天的局部限制。

英國金融時報（FT）分析，值得注意的是，有別於以往對台演習所伴隨的宣傳活動，中國人民解放軍 這次並沒有發表任何說法。但台灣和美國對於中國這次軍演卻得出截然不同的結論。

台美對中國軍演解讀不同

台灣的國防部 上周一成立緊急應變中心，同步啟動備戰操演， 「無論他們（中國） 是否宣布軍演，對我們的威脅程度都很嚴重」。然而，華府表示，中國在東海和南海的海軍部署雖然有升高，但與過去其他大型演習的規模一致。美國官員強調，不認為中國這次軍演是針對賴清德總統過境夏威夷和關島所做出的回應。

美國官員說，針對賴清德的過境美國，中國選擇的回應是不採取施壓行動。因為賴清德的過境「很低調」，中國可能決定不對此做出具體回應。北京可能也不想在美國總統交接期間製造動盪，或是這次軍演可能與中國腐敗調查引發的解放軍內部政治動盪有關。

FT指出，這些分歧的訊息凸顯了台灣、美國及其盟友所面臨的挑戰，包括要如何評估中國的意圖、以及該怎麼回應北京以軍力施壓鄰國。

台灣國安官員說，中國過去一周的部署包括近100艘艦艇，其中三分之二為海軍、三分之一來自海警，遍布於東海、南海以及台灣東部外海。台灣國防部說，此次演習首次涵蓋了解放軍所有三個沿海戰區司令部。

台灣國安官員說：「我們同意，這遠超出台灣的範圍，展現出他們可以封鎖第一島鏈。」「但像這類灰色地帶策略對我們和鄰國構成了愈來愈大威脅。」他所說的灰色地帶策略，是指未達戰爭門檻的軍事行動。

美國官員說，台灣可能過度驚慌，但美方並未要求台灣收回言論，因為美方知道台北可能有國內政治考量。台灣官員則認為嚴肅看待此事有其必要，「我們決定更清楚傳達這次我們所看到的情況。特別是當中國保持沉默時，民眾需要知道我們周圍正在發生什麼事。」

一名西方外交官說，台北正試圖「喚醒民眾」，「讓民眾了解解放軍的演習比政府要求加強軍事準備更有效」。一名日本資深官員說：「中國在過去每次演習中都跨越了一些新界線。」 「現在他們創造了另一個新常態：能在不宣布的情況下進行如此規模的演習，讓我們所有人都難以因應。」