雙城論壇封殺陸媒 民進黨變成自己最討厭的模樣

雙城論壇邁入第15年，陸委會首次封殺訪台成員，圖為陸委會副主委梁文傑（圖）早前表示政府願意釋出最大的善意，同意上海訪團赴台。（記者曾學仁／攝影）

雙城論壇 邁入第15年，陸委會首次封殺訪台成員，包括2名上海市台辦官員和9名上海隨行媒體記者。官方的理由分別為了抗議「懲獨22條」及在台陸媒可充分採訪，前者是反制陸方，後者則是毫不遮飾地剝奪新聞採訪自由。做成這些決策的民進黨 高層如果照照鏡子，就會發現鏡子裡的人就是自己最討厭的樣子。

過去八年雖然也是民進黨執政，兩岸關係也同樣處於緊繃，不過蔡政府從未封殺雙城論壇的名單。賴政府上台不過半年，雙城論壇可說是少數僅存的兩岸溝通管道。但從一開始，中央就設下許多「前提」，而且還可以看出刻意設局的斧鑿痕跡。

在上月底賴總統出訪期間，外媒就引述台方不具名國安高層表示，陸方將會在賴總統出訪或是返台結束展開「聯合利劍2024C」軍演，隨後台灣媒體也跟著報導，府方及軍方又是喊話又是「嚴陣以待」。一時間繪聲繪影，一傳就是好幾天，「狼來了」喊了又喊，結果等到賴總統回台了，還是未見對岸宣布展開軍演。

就在上周一，台方敲鑼打鼓地說大陸設了7個空域保留區，國防部也緊急成立應變中心，問題是這7處空域綿延超過1000公里，兩端離台灣甚遠，且其位置都在海峽中線以西，軍演跟聯合利劍2024C可說是完全兩回事。由於時值雙城論壇舉辦前夕，國安高層就說，如果中共持續軍事脅迫，不排除喊停。

結果，最後連美國在台協會都說，解方放軍軍演跟賴總統的過境訪問沒有關係，國防部也隨即宣布解除應變中心。這套民進黨最擅長的「出口轉內銷」戲碼，看在全民眼中，簡直就是一齣自導自演的肥皂劇。

民進黨對兩岸交流懷抱敵意，但問題是，他們又不敢真的停掉雙城論壇，只好到處找碴、給人穿小鞋。

眼看無法用軍演來做為卡雙城論壇的藉口，民進黨政府於是搬出了懲獨22條影響兩岸交流，做為封殺大陸官員訪台的理由。不讓大陸官員來台也就罷了，連上海媒體團也一併封殺，理由是媒體團與論壇關聯性不高，又說陸媒在台駐點記者有8家12人，已可充分採訪。這種剝奪採訪自由的作法，跟過去他們高舉的言論自由簡直就是最大的諷刺。

陸委會或民進黨沒說出口的想法可能是，陸媒都具有黨政軍色彩，根本沒有新聞自由可言，媒體是「假」、統戰是真。但即使如此，民進黨也無權干預形式上的採訪自由或自己認定誰是真假媒體，不然跟以前國民黨 的新聞局有何兩樣？而且就算他們要來統戰或具統戰背景，自稱是民主國家的人怕什麼？

過去民進黨對抗國民黨，最喜歡批評國民黨黨國不分、國庫通黨庫、控制媒體，還有許多威權、違反民主的作法；現在民進黨最憎惡的人是共產黨，批評他們沒有新聞自由，既專制又極權，偏偏民進黨現在都已變成了他們昔日跟現在最討厭的模樣。