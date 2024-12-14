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黑熊學院被爆用陸空拍機 藍委酸：麻煩堅持抗中保台

記者屈彥辰╱台北14日電
黑熊學院日前遊行訴求守護台灣自由民主，反對中共入侵，參與者中，包著中華民國國旗者(左)與舉著台獨旗者(右)同場參與形成對比。(本報資料照片)
黑熊學院日前遊行訴求守護台灣自由民主，反對中共入侵，參與者中，包著中華民國國旗者(左)與舉著台獨旗者(右)同場參與形成對比。(本報資料照片)

民進黨立委沈伯洋創立黑熊學院，8日在華山藝文園區舉辦「DefendTaiwan」千人排字護台灣活動，卻被披露是使用大陸製空拍機完成。國民黨立委徐巧芯昨日質疑，黑熊學院領國家補助，跟人民募款，使用大陸製空拍機，政府不應補助。她也酸，民進黨使用器材很多都是陸製產品。

黑熊學院表示，稱拍攝畫面交由承包商空拍，虛心接受各種批評與指教。

徐巧芯說，這不是第一次了，之前就有發現黑熊學院的急救包是淘寶買的，現在空拍機又是大陸製。黑熊學院擅長募款，但買的東西都是大陸的東西，錢給大陸賺，這是非常諷刺的事情。黑熊學院一直認為小米的掃地機器人會洩露國安資訊，「DefendTaiwan」用陸製空拍機拍照，就不會洩露國安資訊？黑熊學院非常矛盾。

徐巧芯表示，沈伯洋曾說在颱風天需要緊急救難時，黑熊學院就在募款，後來沈伯洋還說，不只颱風天，而是每天都在募款，跑去排字用的卻是大陸製空拍機。

對於黑熊學院推給是承包商空拍，徐巧芯表示，這種心虛式的作法讓大家看到黑熊學院真實的一面，黑熊學院領國家補助，又跟人民募款，卻使用陸製空拍機，為何國家要資助黑熊學院買大陸用品？政府不應補助黑熊學院。

徐巧芯指出，她注意到民進黨立委吳思瑤別的麥克風，也是DJI的。民進黨一直在講抗中保台，使用的器材很多都是大陸大疆的產品。如果民進黨一直強調「去紅供應鏈」，是不是該從本身做起？否則說一套，做一套，會讓大家很錯亂，就像林楚茵經常在抖音上跳舞、看愛奇藝、買淘寶。

徐巧芯強調，國民黨沒有這問題，因為本來就主張兩岸經濟文化交流，像她在雙12愛買什麼就買什麼，既然民進黨主張雙11不能買淘寶，那就要堅持，怎麼會買大陸製空拍機，這不是自打臉？民進黨發現是DJI產品時，竟把圖文刪掉，想要隱藏，後來被發現後才改口會注意。

民進黨 國民黨 供應鏈

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