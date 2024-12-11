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雙城論壇為何要續辦？中學者：藉此探索兩岸交流新模式

中國新聞組／即時報導
中國學者預期，城市交流未來在兩岸交流中的作用將越來越大。圖為2023年雙城論壇在上海舉行時，台北市長蔣萬安（左）主動拿出手機與上海市長龔正（右）玩自拍。（圖／台北市政府提供）
中國學者預期，城市交流未來在兩岸交流中的作用將越來越大。圖為2023年雙城論壇在上海舉行時，台北市長蔣萬安（左）主動拿出手機與上海市長龔正（右）玩自拍。（圖／台北市政府提供）

台灣陸委會昨日宣布有條件同意台北市政府邀請上海市政府代表團來台舉辦雙城論壇，「兩岸關係嚴峻複雜，上海台北城市論壇為何還要繼續辦？」上海市公共關係研究院執行院長李秘說，「依託雙城論壇，我們也在探索兩岸交流模式」。他認為，未來城市交流在兩岸交流中的作用會越來越大。

在陸委會放行後，今年雙城論壇預計17日在台北舉行。上觀新聞訪問李秘、上海交通大學台灣研究中心主任盛九元、上海東亞研究所所長王海良等三名涉台學者，分析何以雙城論壇需要繼續辦？

李秘表示，雙城論壇是上海對台交流的品牌項目，也是兩岸交流的重要平台。從2010年開始已連續舉辦14年，雙方簽訂45項交流合作備忘錄。雙城開展多領域的交流，既有政府、民間與基層的，也有專業領域間的，讓雙方對對方城市有更全面深入的了解。

他認為，「依託雙城論壇，我們也在探索兩岸交流模式」。一方面，當前城市交流在兩岸交流中發揮獨特而重要的作用，未來城市交流的作用會越來越大；另一方面，大陸也要找準切入點、找對交流內容。

李秘指出，滬台交流之所以能經受住台灣政局動盪的考驗，是因為這樣的交流對兩岸關係有利，對兩市經濟社會發展有利，得到兩市民眾的共同支持。

李秘說，「雙城論壇正在積極探索兩岸融合發展的新路。雙城論壇從最初取長補短、優勢互補，到如今逐漸走向同題共答、共同發展，這是探索融合發展的新樣態。」

盛九元則表示，在兩岸關係持續緊張的背景下，滬台城際交流正積極實踐「兩岸一家親」理念。雙城論壇的舉辦，讓「兩岸命運共同體」理念深植民眾內心，為雙城合作提供堅實的民意基礎。

王海良稱，不論兩岸形勢如何複雜，他相信雙城論壇都會繼續舉辦下去，雙城論壇框架下的交流合作都會進行下去，以往簽約的項目都會推進下去。這是由雙城論壇的定位、屬性和品質決定的，也是由兩地市民的利益、意志與願望決定的，而不是由哪股勢力或哪個個人的心態決定的。

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