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中沿海畫7保留空域 台國安官員：北京首次針對第一島鏈

記者程嘉文、編譯中心／綜合報導
中國畫設空域 是否軍演受矚 (聯合報)
中國畫設空域 是否軍演受矚 (聯合報)

中國宣布在東南沿海畫設「保留」空域，但未進一步宣告軍演；中國今年已先後實施代號2024聯合利劍A與B的軍演，台灣國安官員告訴路透，中方「首次針對整個島鏈」，即從日本列島經台灣向南延伸至菲律賓和婆羅洲的第一島鏈，北京旨在藉此占據有利位置以控制第一島鏈內側，達到全面軍事嚇阻。

正在日本訪問的美國國防部長奧斯丁，9日在日本橫須賀對駐日美軍官兵發表演說時提醒，中國是當前全球唯一有意願而且愈來愈有能力改變國際秩序規則的國家；「因此我們希望看到這個地區仍享有航行自由，只要我們想，就能隨時飛上天空與國際航線」。

學者認為，如果中國要以聯合利劍系列演習對台施壓，會明確透過發言體系與放話管道說出，此次對方宣告保留空域位置更像是例行操演，重點是訓練而非恫嚇。

中華戰略學會資深研究員張競說，從以往中方行事方式可看出，若想再度啟動「聯合利劍」系列演習藉以對台恫嚇施壓，會把話挑明說出，不會打啞謎。他說，冬季天候會影響操演時程，須在年底前「趕進度」，目前公告區域區距台灣較遠，目的更像達成訓練指標，而非政治恫嚇。

值得注意的是，先前解放軍發動聯合利劍2024B演習，海警也同步宣布開展環台執法巡航管控，「按一個中國原則依法管控台島」；相較解放軍明確宣告聯合利劍操演結束，海警從未表示停止「執法監控」。

日本 解放軍 國防部

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