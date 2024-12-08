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王金平提兩岸和平倡議 不觸及九二共識強調一定要交流

記者陳洛薇、王寓中／台北8日電
立法院前院長王金平，8日將和近百個團體代表共同發表兩岸和平倡議宣言，希望創造兩岸關係新框架。（本報資料照片）
立法院前院長王金平，8日將和近百個團體代表共同發表兩岸和平倡議宣言，希望創造兩岸關係新框架。（本報資料照片）

賴清德總統出訪期間，中國大陸挖台友邦巴拉圭「棄台投中」，同時間，馬英九基金會邀訪大陸團來台掀波瀾，兩岸關係雪上加霜，立法院前院長王金平心繫兩岸和平，今將和近百個團體代表共同發表兩岸和平倡議宣言，希望創造兩岸關係新框架，搭橋緩解緊張。

王金平繼成立「中道和平聯盟智庫」，今天進一步舉行聯盟的成立大會討論並發表兩岸和平倡議共同宣言，近百社會團體、學界、國會前現任立委千人參與，這項宣言也被視為國民黨本土派的兩岸新論述。不僅國民黨內重視，對岸也相當關注。

據了解，王金平將從中華文化歷史觀點去論述，兩岸同根生，應把握歷史機遇實現和平，兩岸和平是世界和平的一步；王金平將綜合聯盟各團體的倡議，在今天成立大會最後提出共同倡議主張。至於「九二共識」的爭議，王金平不會觸及，強調的是兩岸必須且一定要交流。

對於最近馬英九基金會邀奧運桌球金牌選手馬龍及陸生團訪台，陸生宋思瑤一句「中國台北」引發綠營圍剿，親王人士表示，王金平的主張是，兩岸一定要交流，從青年、文化、經濟各方面都要交流，大家有不同意見表達，調整一下就好了。

王金平上月回福建漳州祭祖，並與大陸國台辦主任宋濤會談，他提到中華民族、中華文化外，並引述前海協會長汪道涵弔唁海基會前董事長辜振甫時提出的說法，強調「兩岸之道，唯和與合」，並以金廈往來變化為例，強調戰爭與和平、隔絕與交流，在於執政者的「善用其心」。

王金平全程未提「九二共識」，最後提出「兩岸共識」，王金平說，兩岸都是中華民族的子孫，一樣共同追求台灣的和平，希望中華民族在未來都能夠在世界上揚眉吐氣，共同創造中華民族歷史以來所未曾有的一個繁榮境界。

王金平在中道和平聯盟智庫成立時，面對媒體提問九二共識在兩岸僵局還有用嗎？他說，他的回答是也不是，不是也不是，這個問題等到社會稍微大家沉澱，認為需要的時候，自然會浮出來，認為不需要的時候，就不必再談。

王金平今發表的兩岸和平倡議宣言，是否會進一步提出兩岸新共識取代九二共識，受到注目。據了解，王金平將以台灣解嚴後的兩岸關係發展作為軸線，提出具體可行的兩岸和平論述及主張。

王金平 馬英九 國民黨

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