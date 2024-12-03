我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

台男星黃子佼非法持有未成年性影像 一審判8個月

觀察站／賴清德頻凸顯台美關係 盼獲川普「關愛眼神」

特派記者 周佑政
中華民國總統賴清德1日在夏威夷智庫東西中心發表談話。（路透）
中華民國總統賴清德1日在夏威夷智庫東西中心發表談話。（路透）

中華民國總統賴清德過境夏威夷，透過到美國智庫演說、座談，傳遞台灣致力強化國防，也強調台美對印太區域和平的「共同承諾」。除了感謝拜登政府，可能更期盼獲得即將上台的川普新政府「關愛的眼神」。

中華民國元首出訪友邦，「過境外交」向來是重中之重。賴清德去年擔任副總統時出訪友邦巴拉圭，去程及回程分別過境紐約與舊金山。此次是他首度以總統身分進行過境外交，如何和美方打交道，美中雙邊都高度關注。

向來以「美國優先」為核心價值的川普，選前就表示，台灣若要美國保護就應支付「保護費」。川普也曾多次稱台灣「偷走」了美國的半導體生意。在台美關係上，川普就任後是否或如何「履行」選前政見及言論，是賴政府的重要挑戰。

賴清德在美國智庫強調，台灣會持續強化自我防衛、加強經濟安全，台美雙方也共同合作，彰顯台灣對於自身安全的承諾；他也指出，台灣積極在全球供應鏈中做出貢獻，尤其在半導體等高科技產業，台美夥伴關係不僅強化這些作業，也展現台灣值得信任、可靠夥伴的戰略重要性。這些說法，也算隔空對川普做了回應。

在他首度出訪前夕，國際媒體引述台灣政府匿名官員說法，指中國可能在賴清德出訪之際軍演。台方官員這樣的舉措，除了凸顯中國對台的打壓，更是希望引起對中一向戒慎的川普團隊注意。

過境時賴清德不斷談及、凸顯「台美關係」，一定程度上是回應川普過去一段時間對台灣的「指教」，同時也是向美國新政府傳遞希望台美關係持續維繫、美國繼續挺台的強烈訊號。只不過，川普行事風格被認為「難以預測」，接下來的美中台三角關係如何維持平衡，賴政府必須有全盤的因應方式。

川普 賴清德 中華民國

上一則

新聞眼／大法官人事挑釁在野、踐踏民意 賴清德提名遭反撲

下一則

代孕政策轉彎…白委怒：3度民調竟輸給網軍 將另闢戰場

延伸閱讀

川普上任祭出關稅前 零售業建議先買這些商品

川普上任祭出關稅前 零售業建議先買這些商品
川普與馬斯克「交易式」關係 1個要影響力 1個要忠誠顧問

川普與馬斯克「交易式」關係 1個要影響力 1個要忠誠顧問
北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武

北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武
賴清德提台灣3積極行動 與裴洛西通話20分鐘

賴清德提台灣3積極行動 與裴洛西通話20分鐘

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

2024-11-27 21:19
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業