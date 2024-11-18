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台對美軍購「買到見底」 美方長年缺交武器…連3年無前瞻規畫

記者洪哲政／台北18日電
國防部近三年「五年兵力整建計畫」，都是美方未執行完畢的舊項目，沒有新軍購規畫。圖為美軍發射海馬士多管火箭。（取材自美國國防部檔案照）
國防部近三年「五年兵力整建計畫」，都是美方未執行完畢的舊項目，沒有新軍購規畫。圖為美軍發射海馬士多管火箭。（取材自美國國防部檔案照）

美國總統當選人川普選前表態，被解讀要台灣交付「保護費」。但台灣近年對美軍購額度已經「買到見底」，導致台灣國防部近三年的「五年兵力整建計畫」，都是美方長年缺交而尚未執行完畢的武器項目，沒有面對未來敵情新軍購規畫。

台灣立法院預算中心統計，明年度國防部公開預算執行的對美軍購項目，高達21項，總額高達7166億6726萬9000元（台幣，下同，約220億3830萬6856美元）。這還不包括國防機密預算。淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲估算，不論哪個數字，都勢必對未來教育、社會福利、交通建設與經濟發展等支出，造成嚴重排擠效果。

台國防部17日回應表示，台對美軍購是依敵情威脅研判，參照俄烏戰爭及以哈衝突經驗，籌購所需武器裝備；近年雖受疫情影響，導致部分武器交運延宕，惟疫情結束後逐漸恢復產能，並加速交運。

台國防部進一步說，國軍建軍備戰現階段置重點於不對稱戰力、後備戰力、防衛韌性及有效應對灰帶侵擾為優先整建項目，並視年度國防財力裕度、各案執行進度及交運期程等妥適編列預算。

依台灣「國軍軍事投資建案作業規定」，國軍戰力籌建須先納十年建軍構想，經聯合作戰評估同意者，則進一步納入五年兵力整建計畫；一旦納入後者，預算屬武器設備與設施、科學研究、一般建築及設備、軍事工程及設備這五項編列範圍時，就要啟動軍事投資建案作業。

但縱觀近三年，台灣國防部向立法院提出的五年兵力整建及施政計畫報告，兵力整建計畫中對美軍購、國防自主項目，全都是已建案執行中的項目，項目年復一年，缺乏前瞻敵情的兵力整建規畫。

上述情況代表兩個背景：一是台灣未來五年、甚至十年，在國防預算上能承受的軍購額度，已被用完，無法再規畫新建案；二則是不管國防自主或對美軍購項目，執行進度緩慢，成效不彰，以致舊案累積，無法前瞻未來五到十年的建軍需求。

預算 國防部 疫情

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