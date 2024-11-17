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APEC峰會／拜登獲林信義邀請訪台 親切回應：我會

記者李人岳／台北報導
代表中華民國總統賴清德出席APEC領袖會議的總統府資政林信義(左二)，當地時間15日與拜登總統(右一)晤談，並面邀拜登訪問台灣。圖中為加拿大總理杜魯多。(圖／APEC台灣代表團提供)
代表中華民國總統賴清德出席APEC領袖會議的總統府資政林信義(左二)，當地時間15日與拜登總統(右一)晤談，並面邀拜登訪問台灣。圖中為加拿大總理杜魯多。(圖／APEC台灣代表團提供)

代表中華民國總統賴清德前往秘魯首都利馬出席APEC領袖會議的總統府資政林信義，接連與美國國務卿布林肯及其他國家代表會談，並於當地時間15日與拜登總統晤談，林信義除感謝拜登過去四年對台美關係的貢獻外，也邀請拜登在不久的將來訪問台灣，他在會場也向中國國家主席習近平打招呼。

路透報導，一名拜登政府官員淡化兩人的會晤，形容只是在全體會場內的「握手而已」。

台灣相關問題在今年APEC峰會多次被提及，拜登總統、日本首相石破茂和南韓總統尹錫悅三國領袖會後發表聯合聲明，呼籲和平解決台海兩岸問題。中國國家主席習近平與包括石破茂、尹錫悅等多國領袖會面時，都提及要妥善處理好台灣問題。

台外交部15日指出，日本首相石破茂在APEC會議期間的「美日韓領袖峰會」及「日中領袖會談」中均強調台海和平穩定極為重要。對日本政府持續表達重視台海安全的立場，外交部表示歡迎與肯定。  

台灣APEC代表團發聲明指出，林信義是15日中午在「領袖與貴賓非正式對話」期間與拜登晤談，加拿大總理杜魯多也在一旁聆聽。林信義及拜登除就台美議題交流，林信義對拜登過去四年促進台美關係的貢獻表達肯定與感謝，並熱情邀請拜登，在不久的將來方便時訪台。拜登親切回應「I will」(我會)。兩人交談互動熱絡並合影。

林信義15日晚間出席在秘魯總統府舉辦的經濟領袖晚宴。與會的20名經濟體領袖，以秘魯總統博魯阿爾特居中，一字排開就座，欣賞秘魯所準備的特色歌舞演出。林信義被安排在舞台右方第五個位置，左手邊為泰國總理貝東塔及美國總統拜登，右手邊則是新加坡總理黃循財。

根據代表團提供畫面，林信義在禮賓人員引導下找到座位時，黃循財還拉了拉他，指引他入座，欣賞歌舞時，林信義也不時與左手邊的貝東塔交談。中國國家主席習近平則被安排在舞台左方第八個位置，與林信義之間距離七位領袖，兩人沒有互動機會。

代表團聲明也提及，林信義在14日下午會晤布林肯，兩人就台美雙方在各層面夥伴關係的持續強化交換意見，會談也針對如何確保區域的和平穩定，共同促進區域及台灣友邦繁榮與發展等議題進行意見交流。會談氣氛熱絡。

布林肯15日在社群平台發布與林信義會面握手照片，貼文除寫到與林信義在利馬再見，還稱兩人「討論了雙方日益增長的經濟關係和我們共同對促進開放、充滿活力以及和平印太地區的承諾」。

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