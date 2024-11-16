薄瓜瓜當台女婿／哥大法學博士 擁2張美國律師執照

中共前重慶市委書記薄熙來（中）一家三口，左為太太谷開來，右為兒子薄瓜瓜。薄瓜瓜娶台灣女孩，受到兩岸關注。(取材自微博)

前中共 政治局委員薄熙來 之子薄瓜瓜，在父親落馬後，行事非常低調，並順利完成博士學位，取得美國律師資格證。消息稱，他在2016年取得紐約州律師執照，次年加入加拿大鮑爾集團，任業務分析師。消息人士稱，薄瓜瓜受到良好而完整的教育，手上有兩張美國律師執照，擺脫紈褲子弟的形象，不像其他中共元老子女。

念過北京景山中學（中國國家幹部子弟學校）、哈羅公學（英國上流社會培養所）、牛津大學和美國哥倫比亞大學 法學院的薄瓜瓜，2016年拿到哥大法學博士學位，同年考上美國律師資格證書，通過紐約州律師資格考試。

報導說，薄瓜瓜曾先後在牛津大學和哈佛大學就讀，2013年7月，薄瓜瓜進入哥倫比亞法學院。2016年5月畢業並取得法學博士學位，根據規定，參加紐約州的律師考試，必須具備相應法學院的文憑。2016年5月19日，薄瓜瓜參加美國哥倫比亞大學法學院2016屆畢業典禮，正式成為一名法律博士。

據報導說，通過律師資格考試之後，薄瓜瓜必須在2016年7月28日之後的三年之內向紐約最高法院上訴庭相關部門提交加入紐約律師協會的申請。

哥倫比亞大學一位知情人士透露，自哥倫比亞大學法學院畢業後，薄瓜瓜曾在紐約的律師事務所實習。次年，轉赴加拿大鮑爾集團任商業分析師。

消息人士稱，和早年的參加時尚派對，摟著年輕女士的照片在網上廣為流傳，和「法拉利事件」、「保時捷事件」不同。2012年薄熙來落馬、次年受審，薄瓜瓜的行蹤和行事轉趨低調，在哈佛、哥大法學院的成績都非常好，連實習成績都名列前茅。後來考上律師執照，並不令人意外。

對於薄家在海外的資產是否都由薄瓜瓜繼承，中共也並未追回？消息人士表示，薄熙來濟南公審時曾公開否認，薄瓜瓜念書的經費是由大連商人徐明提供，薄瓜瓜在哈佛甘迺迪學院念書，完全是靠自己的「全額獎學金」。而後來薄瓜瓜在美國、加拿大的行事轉趨低調、少在公開場合露面。至於中共官方是否全力追緝薄家海外資產，消息稱，「並未聽說中共曾派人追回」。

兩岸消息人士表示，薄瓜瓜此次到台灣娶親，台灣「陸委會、海基會與國安相關部門，一開始就知道」，並且也希望婚事能低調平穩順利地進行。若有需要，也會提供必要的協助。