打臉郭智輝？經濟部：Nvidia在台無百億度綠電需求

經濟部長郭智輝日前保證可以供應輝達（Nvidia）100億度綠電需求，經濟部與輝達聯繫，輝達表示目前並無在台採購100億度綠電的計畫。（本報資料照片）

經濟部長郭智輝日前保證可以供應輝達 （Nvidia）100億度綠電需求，引發關注，更被質疑信口開河。但經濟部表示，已經主動與輝達聯繫，而輝達也表示，目前並無在台採購100億度綠電的計畫。國民黨 立委王鴻薇直呼，難道經濟部在打臉經濟部長郭智輝？

本報系聯合報報導，經濟部表示，一向與各國際企業保持高度聯繫，也持續協助在地投資 ，輝達在台灣的投資均按照計畫順利執行中，在經濟部「大A+計畫」支持下，輝達已在台設立亞太首座人工智慧研發中心，並已經在高雄建置台灣算力最大的AI超級電腦Taipei-1，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

至於國際產業所需要的綠電，經濟部說明，目前綠電開發以太陽光電與離岸風電為大宗，至 2026年其裝置容量分別可達21 GW（約250億度）與5.6GW（約190億度），再加上原有的水力發電、陸域風電及生質能等，綠電供給達550億度，同時也經過產業調查後，確認綠電的供給大於需求，可滿足台灣企業綠電需求。

據中天新聞網報導，王鴻薇質疑，經濟部一再聲稱，台灣的綠電供給沒有問題，十分充足，可以供應給企業界，但如果綠電供應這麼充足，為何郭智輝還說要到菲律賓去種綠電呢？如果台灣綠電充足，何必捨近求遠去菲律賓種綠電、買綠電？難道經濟部又打臉郭智輝？

王鴻薇指出，經濟部和經濟部長的說法反覆，充分顯示民進黨的能源政策完全錯誤，就連經濟部都沒辦法掌握真正的能源供需，這是大大的悲哀。