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台加入CPTPP關鍵年 執委會下月加國登場 美大選添變數

記者黃婉婷／台北28日電
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，下月將於加拿大登場。今年被視為台灣入會關鍵年，行政院經貿辦雖表示已透過各種管道持續爭取加入，但也強調結果非操之在我。（本報資料照片）
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，下月將於加拿大登場。今年被視為台灣入會關鍵年，行政院經貿辦雖表示已透過各種管道持續爭取加入，但也強調結果非操之在我。（本報資料照片）

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，將於下月27、28日在輪值主席國加拿大登場，今年被視為台灣入會關鍵年，行政院經貿談判辦公室指出，已透過各種管道持續爭取加入；學者認為，台灣要加入的難度較高，尤其美國大選結果恐衝擊區域經貿整合，「台灣跳不過背後的政治因素」。

CPTPP11個成員國2018年簽署後，英國去年跟進簽署加入，在英國成功叩關後，今年要處理其他申請案，除台灣外，目前有中國大陸、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭與印尼等7國先後申請加入。

據成員國訂下的「奧克蘭原則」，申請加入CPTPP須符合高標準、落實貿易規範承諾的實績，並取得所有會員共識，才能成立工作小組。台灣自2021年9月22日申請至今進入第4年，較中國大陸晚6天申請加入，目前未有明確進展。

朝野立委認為，今年是台灣爭取加入CPTPP的關鍵年，明、後年的輪值主席國為中國大陸有影響力的澳洲和越南，一旦台灣錯過今年成立工作小組的機會，未來兩年挑戰更大。

立法院副院長江啟臣分析數種可能結果表示，實質入會取決各國談判進度，外交部、經貿辦應備妥因應策略。民眾黨立委林國成質疑，台灣爭取入會並非一天兩天，友台的日本當主席國時也說最有機會，甚至開放福食、美豬、美牛，最後也沒下文，他認為此次機會仍不大。民進黨立委鍾佳濱去年曾以立院推動台灣入CPTPP策進會名義赴加國，他認為今年確實是最佳時機，台灣應把握機會。

經貿辦指出，CPTPP成員對台灣符合協定高標準、遵循貿易承諾並無意見，但請台灣加強與各成員溝通，以利取得全體支持；目前除了透過外館接洽，立委透過國會外交、各產業協會及學界代表強化與成員交流，但須視全體成員討論結果，非操之在我。

中經院區域發展研究中心主任劉大年稱，CPTPP入會資格只要是APEC成員即可，台灣當然符合資格，今年輪值主席國加拿大雖跟台灣相對友好，但要成立工作小組必須大家都不反對，台灣加入困難度較高。

政治大學外交系教授黃奎博認為，儘管CPTPP現在由日本在拉火車頭，但如果是共和黨川普當選美國總統，以其過去否定多邊主義的態度，勢必為CPTPP的發展帶來變數，可能讓CPTPP無法有效、快速擴張，而美國從旁支持、為台灣背書的力道也會更弱。

淡大國際事務與戰略研究所教授李大中也說，一般人可能判斷台灣經貿體質優於對岸，更加符合CPTPP的高標準，但也不能排除各國的政治考量，「印太經濟架構」（IPEF）是個很好的例子，就算是由美國發起，台灣仍不得其門而入。

台灣大學政治系教授左正東認為，加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）對台灣幫助更大。他說，台灣許多傳產得面對中國大陸、東協國家競爭，如果能夠打進這些國家的市場建立產業鏈，對傳統產業更有幫助，但政府未將加入RCEP放在優先地位，能加入CPTPP固然是好事，但如果要與國際貿易競爭就應該雙軌並行。

加拿大 日本 RCEP

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