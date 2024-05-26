柯爾鴨日光浴失蹤 主人曾到情人湖找牠 六天後重回懷抱

基隆市簡姓夫妻子飼養的柯爾鴨「鴨亞」，19日在中正公園大佛廣場曬太陽時，起飛後失蹤。簡男在網路貼文，請求民眾協助尋找，25日晚間重回主人懷抱。(圖／飼主提供)

基隆簡姓夫婦日前帶著家中飼養的柯爾鴨「鴨亞」，前往中正公園大佛像前廣場曬太陽時，鴨子竟「起飛」並失去蹤影。他們一有空就在山下巷道搜找，還曾懷抱一絲希望，遠到情人湖找牠仍落空。就在快絕望時，有人說看到牠了，急赴相認，鴨亞也異常激動，經腳環確認是牠後，歡喜帶回家。

簡姓男子和太太約兩年前到苗栗縣通霄鎮，帶回2022年5月20日出生柯爾鴨回家飼養，取名鴨亞。去年1歲生日曾呼朋引伴幫牠辦慶生會，今年也要辦慶生，沒想到蛋糕都買了，生日前一天帶去中正公園曬太陽，竟然會出狀況。

簡男說，柯爾鴨要常曬太陽會比較健康，所以會帶牠出門散步。今年農曆過年曾到中正公園，當時牠會「飛」一下，但感覺飛不遠。19日再帶到中正公園時，放上石獅的基座，鴨亞竟從他的面前起飛，朝港區方向飛行，失去蹤影。

這幾天簡男沒上班時，就到中正公園步道查看，或是騎車到山下的街道巷弄繞一繞，希望能找回鴨亞。想到鴨子是水禽，還曾到情人湖繞了一圈，但希望落空。找了四、五天沒找到，簡男快絕望了，沒想到昨晚接到電話，有人說發現他的鴨亞了。

簡男馬上到中正公園半山腰處的一樓民宅，發現牠的婦人說，幾天前看牠出現在門外空地，未多理會，想說很快就會飛走，沒想到待了幾天。曾經買過飼料和用高麗菜餵食，但牠都不吃。昨天有家人回家，跟他們提到這件事，才知道簡男在臉書 貼文尋鴨的事，聯絡簡男來帶回家。

簡男表示，騎車前往這名婦人的家途中，內心十分激動，到達時看到鴨亞時很開心，鴨亞也叫得異常激動。檢查右腳的腳環，確定是牠沒錯，向對方道謝後帶回家，並好好幫牠洗個澡。