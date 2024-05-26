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大屋頂下／解讀賴清德總統就職演說（上） ：如果童子賢任行政院長

黃年
和碩董事長童子賢。（本報資料照片）
和碩董事長童子賢。（本報資料照片）

如果童子賢是現任行政院長，賴清德的總統就職演說會不會寫成現在這個樣子？且兩岸的政治氛圍會不會惡劣到現在這種地步？

本文不僅在評述一個賴清德沒有如願的人事選擇，更在藉由這段插曲來評論賴清德在國政方向上的錯亂。

種種跡證顯示，童子賢是賴清德心目中的行政院長「首選」。童子賢自己透露，在賴清德當選總統的「隔幾天後」兩人會面，聊的是「施政百日或一年內需要關注的重要議題」；談了十五分鐘後，賴清德突然話鋒一轉說：「剛才這幾個議題，能不能就請你來親自執行？」

賴清德要請童子賢出任行政院長，絕非在那十五分鐘決定的；且賴清德青睞童子賢，也應非只看上童的能源構想與經濟專業。

賴清德總統20日就職發表演說，指出「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。（本報資...
賴清德總統20日就職發表演說，指出「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。（本報資料照片）

童子賢與民進黨及賴清德累積了長期的互動，童並正式冠名出任民進黨智庫「新境界文教基金會」的副董事長（董事長為黨主席賴清德），且又深入參與了「國家希望工程」的總統選舉政見白皮書策畫，甚至在賴當選後「隔幾天」就約童見面討論「施政百日及一年內的重要議題」，千錘百鍊，才終於決定邀請童子賢出任閣揆。

因此，賴將童做為「首選」閣揆，是經過相當深刻的親炙及思考始作出的選擇。賴希望政局有所改變，但他自己渾身貼滿標籤，已不可能引領改變，因此想借童子賢作槓桿為大局帶來改變，而那種改變也應是賴清德「首選」的政治憧憬。

童子賢，文質彬彬。一般人只注意到他在能源思考上顛覆了民進黨的現行政策，但未必知道他的涵泳藍綠、哲理思維與人文情懷。童公開表示，他是儒家信徒，尤其是孟子的信徒。因此，看童子賢，不能只將他看成能源政策的一個流派而已。

賴清德決定邀請童出任閣揆，當然也不僅是對童的能源思考有所感應，而應當是對「整個童子賢」有所期望，因此寄託以「整個國政」的重任。童子賢是一個「系統」，國政也是一個「系統」。

賴清德用童子賢，應當是想要給大家一個耳目一新、脫胎換骨的印象：今後「整個系統」都不一樣了！

倘若童子賢出任閣揆，經濟議題必然躍登社會關懷的焦點，經濟取向亦必成為就職演說的濃墨重彩，影響所及，則講辭中的兩岸視角與世界視角，就絕不會像如今這樣通篇竟然明目張膽地不啻以「台灣烏克蘭化」為主軸。因為，「童子賢」與「台灣烏克蘭化」不在同一「系統」。

但是，現在大家看到的這篇就職演說，充溢著「台灣烏克蘭化」、「兩國互不隸屬論」、「台獨自白書」的氣味，殺氣騰騰，完全不見「童子賢」的色調。

這就出現了幾個重大的疑問：一、賴清德任用童子賢出任閣揆的意念，與「台灣烏克蘭化」有無相互矛盾之處？二、如果童子賢出任閣揆，賴清德仍會強調「台灣烏克蘭化」嗎？三、如果童子賢出任閣揆，他會支持「台灣烏克蘭化」嗎？

答案是：如果任童子賢為閣揆是對的，則「台灣烏克蘭化」必是錯的；如果「台灣烏克蘭化」是對的，則任童子賢為閣揆就是錯的。

如今呈現的事實是：童子賢未出任閣揆，賴清德則發表了一篇不啻以「台灣烏克蘭化」為主軸的就職演說。

於是，台灣的整個政治氛圍亦告丕變。原本賴清德可能寄望的那種以童子賢為「首選」的政治風采，如今竟陷於「台灣烏克蘭化」的最惡劣選擇。

這一段賴想請童出任閣揆的插曲，幸好未出現最壞的結果，那就是：賴任童，命童在「台灣烏克蘭化」下推動經濟；或童接受賴的任命，在「台灣烏克蘭化」下推動經濟。對賴童二人來說，這才是最大的悲劇。

就職演說顯示，賴清德的致命問題，是在他對「台灣烏克蘭化」的堅強意志。因此，賴的問題不在是否用童組閣，而在必須檢討「台灣烏克蘭化」的政策。

童子賢未接受組閣的邀請，應當也是對「台灣烏克蘭化」有所顧忌。一個「烏克蘭化的台灣」，被貼上「全球最危險地方」的標籤，眼看著連台積電都留不住，這教童子賢如何施展他在那十五分鐘所談的「系統性」抱負？

賴清德在就職演說中提到「世界」四十一次，「台灣烏克蘭化」基本上就是一種地緣政治世界觀，亦即所謂「國安人士」所說的「要在世界上架台灣」。這當然是爭取國際的奧援，其實亦將受到強權（美國）的挾持。因為，「在世界上架台灣」，勢將演成「在地緣政治的炭爐上火烤台灣」。

台灣的終極追求，絕非成為烏克蘭。因為，烏克蘭因內部政治的納粹化而引爆了內戰，又因外力的挾持而墜入代理人戰爭的地獄，這絕非台灣的追求。

台灣的追求，如賴清德在就職演說所說，應在實現「台海和平／互利互惠／共存共榮」，但「台灣烏克蘭化」與這個頂層追求是背道而馳的。

因為，台灣烏克蘭化，是以軍事對峙為主題，亦以國際介入為寄託。但是，兩岸問題的本質畢竟在政治，兩岸問題更無論如何必須經由兩岸自己的競合來解決。

因此，台灣對兩岸關係的頂層追求，不僅在不爆發戰爭而已，而在必須建立能夠維持常態和平的競合架構。但是，台灣烏克蘭化，或因國際的約束而使兩岸一時未爆發戰爭，卻必是不斷累積十四億人對台灣的仇恨，台灣將長期籠罩在兩岸戰爭與內部撕裂的陰影下，那恐怕是比戰爭還可怕的永無寧日的政治凌遲（趙春山教授的說法是，「讓台灣活得痛苦」），更絕無可能走向賴清德所寄望的「台海和平／互利互惠／共存共榮」。

童子賢幸而未蹚這渾水。因為，台灣的政經大局絕非僅靠調升核能占比就能挽回得了的，更重要的是台灣必須明智地「去烏克蘭化」，這是「整體國政系統」的首要前提。

賴清德想任童子賢為首選閣揆，原本可能懷有一種「典範轉移／系統轉移」的政治憧憬。倘係如此，那種政治憧憬應是較童子賢這個載體更高的概念。因此，即使沒有童子賢，賴清德仍應懷持那樣的「首選憧憬」。

沒有童子賢，賴清德自己何不就做童子賢？沒有童子賢，賴清德自己仍應調整核能占比，更仍應致力引領台灣跳脫「烏克蘭化」的「世界地緣政治烤肉架」。

本文對人物的模式化描述，或許渲染誇大了童子賢的角色，但用意在映現出賴清德的昏瞶與錯亂。

賴清德無妨以「如果童子賢是行政院長」，重新給自己構思一篇虛擬的就職演說，將國家內外全局再深思熟慮一遍。

賴清德 烏克蘭 民進黨

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