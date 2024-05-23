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美、日、英等駐台辦發聲挺台參與WHA：排除台灣沒道理

記者陳熙文／台北即時報導
世界衛生大會（WHA）將於下周一登場，台灣至今仍未收到邀請函。包括美國在台協會在內等多個駐台辦事處今發表聯合聲明，支持台灣有意義的參與世界衛生組織事務，並以觀察員身分參加世界衛生大會。圖為WHO的logo。(新華社)
世界衛生大會（WHA）將於下周一登場，台灣至今仍未收到邀請函。包括美國在台協會在內等多個駐台辦事處今發表聯合聲明，支持台灣有意義的參與世界衛生組織事務，並以觀察員身分參加世界衛生大會。圖為WHO的logo。(新華社)

世界衛生大會（WHA）將於下周一登場，台灣至今仍未收到邀請函。包括美國在台協會在內等多個駐台辦事處今發表聯合聲明，支持台灣有意義的參與世界衛生組織事務，並以觀察員身分參加世界衛生大會。

第77屆世界衛生大會（WHA）將於27日在瑞士日內瓦召開，台灣自2017年起未正式獲邀，今年也尚未收到邀請函。美國在台協會、澳洲辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、捷克經濟文化辦事處、德國在台協會、日本台灣交流協會，以及立陶宛貿易代表處今發出聯合聲明，重申支持台灣有意義地參與世界衛生組織事務，並以觀察員的身分參加世界衛生大會。

聯合新聞稿指出，今年第77屆世界衛生大會即將於日內瓦召開，但台灣仍有相當大程度被排除於全球國際公衛體系之外。世界衛生組織一向秉持「人人享有健康」（Health for All）的精神，致力於促進國際衛生合作，認為邀請台灣成為本次會議的觀察員是世衛組織體現此一包容精神的最佳方式。

新聞稿並表示，台灣很有能力、積極參與、負責可靠，是全球衛生社群的一分子，也在2009年至2016年期間受邀以觀察員的身分參加世界衛生大會。台灣有優異的公衛專業，有民主治理的經驗，也有先進的科技，出眾的能力和方法能為世界衛生大會的討論帶來非常寶貴的貢獻。將台灣排除在世衛大會這個全世界最重要的衛生論壇之外沒什麼道理可言，有違共同參與、彼此合作的精神，也有損大家的安全─在公衛與安全的議題上合作包容是世界的要求。

新聞稿最後說，正如新冠肺炎的經驗所示，病毒不分國界，需要全球合作才能確保全世界的安全。邀請台灣有意義地參與世界衛生組織的論壇和技術委員會，既對台灣人民有益，也對全世界的人民有益。

世衛 WHA 澳洲

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