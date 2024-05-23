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賴清德兩國論後中國對台軍演 林郁方：大陸豁出去了

記者屈彥辰／台北即時報導
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自共軍海軍「人民海軍」公眾號）
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自共軍海軍「人民海軍」公眾號）

賴清德總統就職發表演說，指出「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。今日中國釋出訊息，將對台灣及金馬地區進行軍演。國民黨前立委林郁方表示，台灣在大陸心中重要性超出想像，大陸有點豁出去的感覺，甚至認為美國正推動「一中一台」。

林郁方說，看起來大陸外在環境不是太好，美國鐵了心要加強全球跟盟邦合作，圍堵中國大陸，不只像日本、韓國、菲律賓這種傳統友邦，甚至印度籍遠從北約、加拿大都拉人來到台灣，軍艦過來或參加環太平洋演習。

林郁方表示，大家都覺得說中國大陸這次對賴清德的就職演說一定不滿，但應該會冷下來，目前看起來是不冷的，也就是台灣在中國大陸心中的重要性、意義可能遠超過想像，冒著跟美國、美國盟邦的關係進一步惡化，也要表達對賴清德演說的不滿，相信美國也無預料。

林郁方指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到中國去，可能認為至少中國的態度會溫和，至少在賴清德就職的那兩天，中國大陸的飛機、軍艦自我約束，沒有特別接近台灣的海域或空域。看起來大陸演習規模不會小，有一點豁出去的感覺，跟美國的關係、跟美國盟邦的關係惡化也不在乎，對賴清德不爽，對美國支持賴清德不爽。

林郁方說，布林肯發表滿長的演說，是針對賴清德的說法，布林肯也講了滿多，顯然美國是表示支持的。賴清德講互不隸屬這事大概讓大陸有警覺心，美國前陣子才特地講到聯合國當時的決議案，沒有排斥台灣，大陸認為美國正推動「一中一台」，賴清德的演說不是美國授意，至少是美國樂意接受。

林郁方強調，賴清德的演說不是單純看作賴清德、民進黨或台灣的問題，顯然上綱到整套圍堵中國的陰謀或戰略的一部分，所以要做出大動作表達不滿。這次演習針對性清楚，演習動了火箭軍是嚴肅問題，既然要動的話，不會虎頭蛇尾，會做出跟憤怒成正比的規模。這大概也不是賴清德 或美方事先預測到的。

林郁方表示，時任美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台時，大陸演習主要是針對台灣的本島，金馬對台灣來講是軟肋，因距離台灣太遠，50年代兩次台海危機已經呈現此問題，美國當時的艾森豪政府希望台灣能放棄金馬。在金馬演習的話，我方很難有好對策。

賴清德 布林肯 中華民國

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