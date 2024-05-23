我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

布林肯作證 爭取讓台灣參與下周WHA

記者張文馨／華盛頓報導

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)22日在眾院外交委員會作證表示，持續爭取讓台灣參與今年度的世界衛生大會(WHA)，美國必定會努力到最後一秒鐘，除了遊說他國加入協助，也直接跟北京談這件事。

今年的WHA將於5月27日到6月1日在瑞士日內瓦舉行，布林肯本月初發表聲明強烈鼓勵世界衛生組織(WHO)邀請台灣以觀察員身分出席第77屆WHA。

外委會印太小組主席金映玉(Young Kim)說，WHA下周就要開會，台灣到現在還沒收到邀請函，無法以觀察員身分與會。

布林肯表示，美國一直在努力協助台灣參與WHA，「我們必定會努力到最後一秒鐘」，美國一直在遊說其他國家參與此事，也直接跟北京談。

布林肯表示，台灣無法參與WHA，形同剝奪全球人民從台灣專業獲益的機會。

在WHA舉行前夕，亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)和亞太副助卿藍墨客(Mark Lambert)分別在不同場合表示，中方錯誤使用聯合國大會2758號決議，將台灣排除在國際體系外；此舉引發中方不滿，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤重申中方對台灣的主權，要求美方停止虛化掏空一中原則。

1971年10月25日，聯合國第26屆大會通過「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」，該決議文承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織唯一合法代表，並把蔣介石的代表從他在聯合國組織及其所屬一切機構所非法占據的席位上驅逐出去。

2008年馬英九當選總統後，兩岸關係大幅改善，在中國的默許下，台灣自2009年起，每年以「中華台北」的名義、「觀察員」的身分參與WHA；2016年民進黨又執政，當年台灣收到的WHA邀請函，首度註記「根據2758號決議、WHA第25.1號決議等上述文件中之一個中國原則」，民進黨政府也率團以觀察員身分參與WHA；但自2017年起，台灣就不再收到邀請函。

布林肯日前聲明指出，台灣在2009年至2016年間以觀察員身分參與WHA，接著便被排除在這些會議之外迄今；美國強烈鼓勵WHO恢復邀請台灣。

布林肯表示，美國支持台灣有意義參與國際論壇，這符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

WHA 布林肯 聯合國

上一則

台灣小米 將送進北極末日種子庫

下一則

央視新聞再轟賴演說：挑釁、謊言 蕭旭岑：兩岸同屬一中

延伸閱讀

挺台以觀察員身分參與WHA 布林肯：努力到最後一秒鐘

挺台以觀察員身分參與WHA 布林肯：努力到最後一秒鐘
跟進挪威 西班牙、愛爾蘭宣布承認「巴勒斯坦國」 以色列召回2大使

跟進挪威 西班牙、愛爾蘭宣布承認「巴勒斯坦國」 以色列召回2大使
布林肯：聯合全球確保北京維持現狀 國防部促中方勿升級情勢

布林肯：聯合全球確保北京維持現狀 國防部促中方勿升級情勢
北京向美抗議 王毅重話再批賴清德：背叛民族令人不齒

北京向美抗議 王毅重話再批賴清德：背叛民族令人不齒

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心