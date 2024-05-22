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後面會不會B、C... 台學者：「聯合利劍—2024A」軍演就是武力犯台全演練

記者林則宏／即時報導
中國解放軍「聯合利劍—2024A」演習區示意圖。（取自央視新聞）
中國解放軍「聯合利劍—2024A」演習區示意圖。（取自央視新聞）

中國解放軍東部戰區23日宣布位台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，對比2022年時任眾議長裴洛西訪台後，解放軍展開的對台「圍島軍演」，中國此次軍演還涵蓋金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，這就是一次武力犯台的全過程演練。

裴洛西2022年8月2、3日率團訪台，成為1979年美國與中華民國斷交後，第二位於任內訪問台灣的眾院議長，也是聯邦政府執政黨籍首位訪台的國會議長。

因眾院議長在美國總統繼任順序中僅次於副總統，因此裴洛西訪台引發北京強烈不滿。在裴洛西離台後，解放軍隨即宣布於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在環繞台灣本島的六個海域和空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

由於北京方面認定賴清德總統520就職演說就是一篇「台獨自白」，解放軍東部戰區因此宣布23日至24日，在島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習。

不同於2022年圍島軍演，根據公告，解放軍此次軍演範圍包括：台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，同時動員東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力。

演練項目則包括：聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。東部戰區新聞發言人李熹表示，解放軍艦機將抵近台島周邊戰巡，「島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

對此，揭仲指出，解放軍此次演練比起2022年的內容更加完整，除了最終的聯合登島之外，基本上就是一次武力犯台的全過程演練。此次之所以納入金馬及烏坵、東引，是因中共一旦武力犯台，對台灣外離島勢必也要有相關動作，清除會對解放軍發動反擊的設施。

對於此次軍演僅為期兩天時間，較2022年圍島軍演短，揭仲表示，解放軍這次演練名為「聯合利劍—2024A」，後面會不會B、C...？他認為，這次軍演也許只是解放軍一序列演習的開始。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

配合中國解放軍「聯合利劍—2024A」演習，福建海警同步於東引附近海域開展綜合執...
配合中國解放軍「聯合利劍—2024A」演習，福建海警同步於東引附近海域開展綜合執法演練。（取自央視新聞）
配合中國解放軍「聯合利劍—2024A」演習，福建海警同步於烏坵附近海域開展綜合執...
配合中國解放軍「聯合利劍—2024A」演習，福建海警同步於烏坵附近海域開展綜合執法演練。（取自央視新聞）

裴洛西 解放軍

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