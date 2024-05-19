福州踩線團 下月走訪馬祖南北竿

第七次福馬磋商會17日在福州舉辦，福州旅行社踩線團預計下個月將走訪南竿、北竿主要景點。(本報資料照片)

5月17日，第七次福（州）馬（祖）磋商會在福州舉辦，雙方就產業合作、生態保護、青年交流、文旅合作、海上客貨運航線發展等方面的12個議題進行磋商，達成多項共識。

現場並舉行了福馬濕地生態保護、福馬旅遊合作、福馬生態養殖產業三份共識書互換儀式，以及福州台灣會館馬祖青少年研學基地揭牌儀式。

此次磋商會作為第26屆海峽兩岸經貿交易會重要活動之一，延續前六次做法，由福州與馬祖共同策畫舉辦。

而在福馬旅遊合作方面，雙方達成涵蓋旅遊資源、健康旅遊、文旅資訊交流、旅遊服務標準和溝通機制合作等五項共識。

其中，包括共同設計並推廣特色旅遊線路；支持馬祖建立高端健康管理中心；構建高效的資訊交流平台；探索並實施簽證 簡化流程、增開航班、推動海上直航常態化等便利化措施。

福州市旅遊協會會長韓鳴受訪表示，互換共識文本以後，未來將進行兩岸的資源共享，客源互送，做到互利共贏。

他說，福州旅遊資源豐富，不僅有山水資源，還有豐富的溫泉資源，「所以我們很希望馬祖的鄉親，能夠到福州來，感受一下『有福之州』的福泉金湯。」

馬祖觀光 協會理事長孫孝豪同樣指出，這次交換共識文本，基本上是強化福州和馬祖的旅遊合作。

他表示，下個月，將迎來由福州市旅遊協會會長韓鳴帶隊的福州市旅行社踩線團一行28人，初步三天兩夜的行程，走訪南竿、北竿的主要景點，規畫涵蓋八八坑道、北海坑道、戰爭和平紀念館等。