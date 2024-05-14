海峽論壇6月15日登場 促基層、青年、文化、經濟交流

國民黨主席朱立倫說，海峽論壇會請副主席連勝文帶團參加。(記者曾吉松／攝影)

由兩岸有關單位共同主辦的第16屆海峽論壇將於6月15日登場，本屆論壇以「擴大民間交流，深化融合發展」為主題，除主論壇外，還將舉辦基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流等4大交流活動。

在去年第15屆海峽論壇上，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧宣布，陸方制定「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」，此後福建涉台相關政策陸續發布。今年陸方是否會在海峽論壇上發布對台新政策文件，引關注。

王滬寧去年在會上致詞表示，兩岸關係發展根基在民間、動力在人民，交流合作成果惠及兩岸同胞。兩岸關係和平發展是維護台海和平穩定、促進共同發展、造福兩岸同胞、通往民族復興的正確道路。

福建海峽論壇號稱是兩岸民間交流最大平台，但民進黨政府視為中共對台統戰活動。今年論壇舉辦時間是準總統賴清德就職後不久，台灣方面將有哪些人士出席是外界關注的焦點之一。

國民黨 主席朱立倫4月底受訪談到國民黨接下來和大陸交流的行程時指出，大陸的海峽論壇一般都是在6月舉辦，屆時國民黨副主席連勝文 會率領國民黨的代表團出席，這是兩岸交流平台，希望能持續進行。

朱立倫當時還說，另外的青年論壇預計7月初在北京舉行，同樣也會由連勝文率團參加，讓一些青年的交流能夠持續進行，國民黨就是透過持續各種活動交流，希望兩岸能更穩定。

蔡政府執政8年，台灣在國際上知名度大增，但邦交 國斷了10國，學者和立委都呼籲，即將上任的賴政府要盡力維繫與友邦的邦誼；學者並提醒賴政府，維持親美路線的同時也不能忘記兩岸關係。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中認為，賴政府在短期內的外交方向可能不會有大變動，應會持續凝聚志同道合國家的支持，增進雙邊實質關係。

不過，李大中也提醒，台灣不能只顧美、日、歐，邦交國的維持依然非常重要，尤其是對於台灣在國際組織及多邊經濟整合的參與，賴政府應將資源做較為平衡的分配和運用。他強調，台灣邦交國的數量已經進入歷史低點，沒有減少的空間。

政大國際關係研究員嚴震生也認為，蔡政府執政期間更傾向對美與對歐的實質邦交，但未必對台灣參與國際組織有實際效用。他提醒，如果台灣失去所有邦交國，不但沒有國家會為台灣在國際組織提案，台灣元首也可能喪失過境美國的機會，這些都是可能要面對的後果。

嚴震生也說，台灣從來沒一次「外交路線大辯論」的機會，賴政府上台後，或許有機會來做一次公開討論。