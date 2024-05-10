拜登批騙局 鴻海：威州廠員工破千 是伺服器關鍵據點

鴻海指出，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工數超過1000名，從2020年以來的3年期間，集團雇用規模至少成長42%。(路透)

美國總統拜登昨日在威斯康辛州 為微軟投資 造勢，抨擊總統大選競爭對手川普未兌現他對當地的富士康投資項目承諾，鴻海 則回應，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工逾千名，鴻海在威州投資規模約10億美元，儘管市場需求改變並面臨其他挑戰，鴻海仍繼續與威斯康辛州社區一起成長。

鴻海昨日發出聲明指出，威州廠區是製造資料伺服器關鍵據點，鴻海集團在全球伺服器市占率約四成，威州廠區營運持續貢獻全球伺服器市場，目前威州廠區員工人數超過1000名，讓鴻海在全球伺服器市場位居領先地位，威州業務做出了巨大貢獻，鴻海也為威斯康辛州工作的1000多名員工感到自豪，「他們幫助實現了這一目標」。

鴻海指出，從2020年來的3年間，集團在威州廠區的雇用規模至少成長42%。近年來，鴻海集團是當地拉辛郡（Racine）最大納稅者，鴻海支持威州的科技創新與擴展，也成為當地利害關係人與合作夥伴打造基礎建設的重要支柱，鴻海在威州投資規模約10億美元。

知情人士指出，美中貿易戰後，鴻海2020年底計畫將伺服器列為威州生產項目之一，鴻海積極與州長艾佛斯協議，讓集團可擁有美國獎勵措施，且可生產高階伺服器。2021年4月下旬，艾佛斯與鴻海達成新合約放寬鴻海集團及其他製造商，不需綁定製造或生產特定產品的要求，局勢才轉趨明朗，該年底鴻海獲威州經濟發展公司（WEDC）3000萬美元租稅優惠，是鴻海在該州動工來首次獲得州政府補助，伺服器業務順勢可穩定發展。

劉揚偉今年3月在法說會釋出樂觀展望，指出今年AI伺服器業績強勁成長，營收成長幅度估逾四成，且AI伺服器在整體伺服器營收占比將超過四成。鴻海近期因AI伺服器與輝達相關業務，被美系外資等法人看好產品組合與毛利改善。