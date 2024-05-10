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陸推福馬同城通 連江縣府代辦惹議 議員：何必為難百姓

記者陳宥菘、李成蔭／台北10日電
中國大陸福建省政府近日推出最新惠台措施，包含發行「福馬同城通」；圖為早前福建福州市委書記林寶金（右）和馬祖縣長王忠銘共同發布「福馬同城通」實體服務卡。 （中新社）
中國大陸福建省政府近日推出最新惠台措施，包含發行「福馬同城通」；圖為早前福建福州市委書記林寶金（右）和馬祖縣長王忠銘共同發布「福馬同城通」實體服務卡。 （中新社）

中國大陸福建省政府近日推出最新惠台措施，包含發行「福馬同城通」卡供台灣連江縣民使用；連江縣政府3月初曾協助宣傳並提供代辦，引發違反兩岸人民關係條例的疑慮。台灣陸委會副主委詹志宏昨天表示，確有觸法疑慮，但連江縣府在陸委會勸說後已表示不會將蒐集到的個資送出去。

據了解，北竿、南竿鄉公所3月初曾在官網公告，將擴大服務代辦「福馬同城通」卡申請作業，除設置線上表單，也開放民眾直接親赴鄉公所櫃檯辦理，後經陸委會提醒已撤下公告，但約有3000位民眾申辦。

詹志宏說，陸媒3月就報導要推出內含預儲300元人民幣的「福馬同城通」卡，連江縣政府接到對方協助請託後即和陸委會聯繫，陸委會認為涉及「合作行為」而有觸法之虞，尤其申辦卡片必須交付身分證正反面影本、台胞證影本，等於將個資交付給對方，因此提醒注意。至於民眾個人申辦有無觸法待進一步研議。

兩岸人民關係條例第三十三之一條規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，「不得」與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之「合作行為」，因此鄉公所代辦事務被認為有觸法之虞。

「馬祖及福州往來密切，民進黨政府卻扯國安、個資，搞政治有必要為難百姓嗎？」連江縣一名縣議員表示，連江戶籍人口1萬多人，長住人口6000多人，有3000多人申請「福馬同城通」，扣掉長者、幼童及公務員，幾乎是所有居民都申請，因為大家生活圈到大陸比去台灣還方便。

這名議員說，縣府本來就力推「一日生活圈」，「福馬同城通」是很單純的事，去年3月縣府及縣議會組團去大陸洽談貨運、旅遊與小三通等事務，當時對岸僅提到會研議有關馬祖民眾的社會福利措施，直到去年底、今年初才釋出「福馬同城通」訊息，縣府覺得便民而協助，真搞不懂民進黨政府為什麼不願意退一步讓兩岸對等和平交流，為了政治讓馬祖民眾夾在中間，令人頗感無奈。

連江縣交通旅遊局長劉性謙表示，3月6日至4月23日有近3000民眾表達要申辦，縣府統計人數給陸方製卡準備，因陸委會表示有違法疑慮，縣府就未再協助；過程中並未將國人個資送交大陸。

福建省政府介紹，馬祖居民可持「福馬同城通」卡享受福建福州全市範圍公共交通及指定酒店住宿優惠、入住台胞免租房、子女入學等便利。這屬第二批惠台13項措施「便利台胞來閩交流和工作生活」的一條措施。

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