美智庫學者投書華郵：若中國武力犯台 就摧毀台積電

曾擔任國土安全部、國防部顧問的美國智庫學者阿爾佩洛維奇。(路透資料照片)

曾擔任國土安全部、國防部顧問的美國智庫學者阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch），在「華盛頓郵報」發表文章，鼓吹使用破壞台積電 設備等手段，讓中國明白「武力犯台」無法獲得台積電晶片 廠。

「晶片生產高度集中在台灣，對美國是很大的風險。」阿爾佩洛維奇揚言，美國及其盟友必須明確告訴中國，任何試圖「以武力占領台灣」的行為，都無法獲得台積電晶片廠、技術、設備及人才。

阿爾佩洛維奇更列舉了美國癱瘓台灣晶片廠的諸多方法，包括：破壞生產設備；透過遠端操作，讓台積電生產設備無法運作；實施禁運，讓中國無法取得必要的化學品或其他零件。他聲稱，美國要讓中國知道，任何「犯台行動」都會對經濟造成嚴重後果。

阿爾佩洛維奇不是第一個主張「毀掉台積電」的美國人士。美國內部已多次出現「炸毀台積電」等「毀台」言論。

2021年11月，陸軍戰爭學院刊登的文章就主張，一旦台灣發生戰事，台灣應採用以毀滅台積電等半導體產業為代價的「焦土戰略」，必要時炸毀台積電。

2022年5月，有專家在海軍研究所出版的雜誌撰文，主張美國必須派兵摧毀台灣的基礎設施，以阻止解放軍使用。

2023年3月，前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）公開表示，若台海發生戰爭，為避免台積電落入中國手中，美國會選擇炸毀台積電工廠。

同年5月，時任聯邦眾議員 莫頓（Seth Moulton）也稱，「應該讓中國清楚知道，如果要‘入侵’台灣，我們就要炸毀台積電」。

中國國台辦發言人曾就有關問題答問指出，從「炸毀台積電」到「炸毀台灣基礎設施」，美國政客屢屢冒出「毀滅台灣」言論，充分暴露出美國反華勢力打著「挺台灣」的幌子幹的是「毀台灣」的勾當。事實證明，美國打「台灣牌」，升高台海緊張局勢，目的是「以台遏華」。當台灣的利用價值被榨乾後，「棋子」就會變成「棄子」。