大屋頂下／馬英九訪陸vs.賴清德就職（下）中華民族與台獨民族之戰

3月24日，馬辦宣布，「應大陸邀請」，於4月1日至11日訪問大陸。

馬習二會，可從「應大陸邀請」這五個字談起。

這表示此會是由大陸方面主動發起的。在兩岸新局將啟動之際，習近平 欲藉此會宣示自己的兩岸政策新觀點，但可能更重要的是也讓馬英九 藉此會表達其兩岸思維，並藉此會向賴清德放話。

接納馬英九藉此會發言，可能是中共安排此會的更重要目的。因為，去年（2023）3、4月馬英九的大陸之行，甚至可逕稱為「一中各表之旅」，將中華民國 、中華民國憲法、中華民國總統、孫中山、三民主義等等，可謂發揮到「肆無忌憚」的地步，但中共主場仍然安排夜市民眾歡迎馬英九如「大進場」一般的火熱場面。當時，國台辦總結馬英九之行稱：證實了九二共識的有效性，並再次證明九二共識就是兩岸和平發展的定海神針。

國台辦的評語等於是說：接納馬英九以「一中各表」來定義「九二共識」，「證實了九二共識是兩岸和平發展的定海神針」。

今年的馬習2會，必須與馬英九去年的「一中各表之旅」聯結起來看。因為，習近平當然知道馬英九去年之行的一切表述（甚至可能根本就是預見馬英九會那樣的「一中各表」，而中共正是要促成其發生）；則此次「主動邀約」馬習2會，若說習近平就是刻意要安排這個平台，讓馬英九再次表達其「一中各表」的立場，這應是合情合理合邏輯的政治判斷。

因為，馬英九若不能說「一中各表」，不會應邀；習近平若不容馬說「一中各表」，請不到馬先生。

馬英九此行，在論述架構上，可分作兩大體系。一系是廣州行，參訪孫中山故居、黃花崗烈士墓、黃埔軍校等，這是在表達中華民國的政治統緒，即是「一中各表」，用《大屋頂下》的政治語彙來說就是「大屋頂中國」；另一系是陝西行，親祭黃陵，「共奉黃帝做為我中華民族炎黃子孫共同的始祖」，這則是「一個中華民族同表」，用《大屋頂下》的語言來說則是「大屋頂中華」。

關於「1中各表」，馬英九對習近平說：兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』的共識。」

關於「1個中華民族同表」，則是馬英九此行著墨最重之處。一路上，他將中華民族、炎黃子孫，「和平，奮鬥，振興中華」經常掛在嘴邊。他當著習近平的面又說：誠摯期盼兩岸互利共榮，攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

若用比較簡化的語言來解讀馬英九的此一架構，他可謂是用「一個中華民族同表」之「同」，來存「一中各表」之「異」。若用《大屋頂下》的語彙來說，就是以「大屋頂中華」先於「大屋頂中國」。

現在尚不知道馬習雙方會前是否交換過意見，習近平此會的論述在政治分歧上的著墨很輕，而使得他555字的開場白幾乎可標題為「一個中華民族同表論」，而與馬英九相互呼應。

習說，兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量。他說：第一、堅定守護中華民族共同家園。第二、堅定共創中華民族綿長福祉。第三、堅定鑄牢中華民族共同體意識。第四、堅定實現中華民族偉大復興。以上，這是不是可以稱作「一個中華民族同表論」？

至此，或許可以作出一個略帶保留的歸結：此次馬習2會，已使九二共識回復至「一中各表」的位置，也就是以「一中各表」來求同存異，擱置爭議；但更明確的指向則是，已將兩岸問題的重心，由政治體制的歧異轉移到中華民族的認同上。

此一轉移的原因是顯而易見的。在馬英九的原因眾所皆知，因為這是他始終如一的立場。在習近平的原因，則是因他已清楚意識到「一中原則」的問題完全勉強不得，只能寄望「一中各表」仍在台灣能夠勉強維持求同存異，主要的「求同」之道是在中華民族。也就是說，若要營造超越政治歧異的兩岸聯結，只能寄望「一個中華民族同表」。

也可以說，習近平已從「一中原則」的第一防線，撤退至「一個中華民族原則」的第二防線。

馬習兩人，顯對兩岸情勢的急遽變化皆有相同的認知。「一中原則」的爭議，使兩岸的政治歧異愈來愈惡化，愈來愈不能解決。在「務實台獨」的操弄下，甚至不承認清明祭祖是中國千年傳統。誰跟你是中國人？誰跟你是炎黃子孫？誰跟你是中華民族？而若兩岸連「中華民族同表」都不能成立，還奢談什麼「一中原則」？根本連「1中各表」都不能立足。

這個兩岸思維的大轉移，可說就是從「一中原則」轉向「一個中華民族原則」的大轉移。

說到這裡，回頭看昨日本文提及的丁渝洲將軍專欄。他主張應當正視中華民國陸軍官校自黃埔至鳳山的百年一脈相承，又向上溯及「兩岸都是炎黃子孫，同文同種，同根同源」。如此這般，若論及中華民國陸軍官校的統緒都要論及「炎黃子孫／同文同種／同根同源」，則論及兩岸求同存異的政治態勢又如何能不論中華民族？同根同源，即須追本溯源。

其實，在「一個中華民族同表」下，反而有可能找到「一中各表」的出路。習近平說，兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量。但如果在中華民族的概念下，連「中華民國」或「1中各表」的心結或問題都「不能化解／不能商量」，則習近平的這句話豈不只是一句假大空話？

因為，如果用中華民族的視角來看「中華民國／一中各表」，必然與中華人民共和國或中國共產黨的視角不同。

因此，本文寄望，中共應將「一個中華民族同表」與「一中各表」的關聯性並行考慮。沒有「1中各表」，在台灣根本撐不起一個中華民族同表」。

當然，習近平顯然也是欲藉此會向賴清德放話。本文認為，習近平已經至少未正面否定「1中各表」的主張，並明顯將兩岸政治歧異轉移至兩岸民族認同。

亦即，習近平已將賴清德的「台獨民族之戰」，易軌至「中華民族之戰」。習近平的意思是，雖賴清德可與我習近平為敵，但不必與14億中國人及5千年中國傳統為敵。

賴清德是否仍要將「九二共識」說成「一國兩制」而不屑「一中各表」？又是否仍要主張「誰跟你是中國人？」，而與14億人為死敵？

賴清德的這個選擇，不能出自妄想，而應出自常識與理智。