我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

回應大陸鬆綁 陳建仁：台灣準備好了 支持有序交流

台灣新聞組／台北30日電
行政院長陳建仁29日出席「紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚典禮」時受訪提到，政府一向支持兩岸健康有序的交流，雖然這次中國宣布開放部分觀光與文旦進口，不符合政府預先的期待，但政府仍然很樂見，「相信這是一個好的開始」。(記者余承翰／攝影)
行政院長陳建仁29日出席「紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚典禮」時受訪提到，政府一向支持兩岸健康有序的交流，雖然這次中國宣布開放部分觀光與文旦進口，不符合政府預先的期待，但政府仍然很樂見，「相信這是一個好的開始」。(記者余承翰／攝影)

中國大陸對台開放部分的觀光以及文旦進口，國民黨立法院黨團總召傅崐萁向行政院喊話，盼一天開放1萬5000到2萬名陸客來台。對於台灣可能鬆綁一天2000名陸客來台的限制嗎？行政院長陳建仁表示，對於相關回應台灣早就已經「準備好了」，他也請陸委會和交通部積極釐清陸方開放的各項內容，並呼籲雙方盡快回來原來的平台做良好的溝通，雙方都有責任來支持健康有序的交流。

陳建仁昨參加「五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」，會前媒體聯訪時詢問表示，支持兩岸健康有序的交流。台灣也一再呼籲兩岸之間應有的對等尊重，不設立任何政治前提，不斷釋出善意、累積彼此之間的互相了解。但實際上在前一段時間，台灣不斷跟中國呼籲，對方卻以不理性的政策回應、並阻擋雙方的交流和貿易，他感到相當遺憾。

他指出，中方的宣布雖然「並不完全符合」台灣的期待，不管是幅度和內容，他仍然樂見這樣一個對於台灣的呼籲，相信這是一個好的開始。他指出，政府實際上早已準備好相關回應，希望能夠使兩岸之間有更好的交流。

傅崐萁日前率團赴陸參訪，大陸宣布開放馬祖觀光旅遊，遭民進黨痛批是「賣台之旅」。傅崐萁與同行立委昨天舉行「兩岸破冰和平之旅，振興台灣百工百業」記者會反批，準總統賴清德曾說民進黨要與共產黨坐下來對話，如果呼籲兩岸交流是出賣台灣，是不是也指賴清德打算要出賣台灣？

對於中國大陸宣布最新13項「惠台利民」政策，民進黨也批評是大陸對台的「養套殺」計畫。國民黨主席朱立倫昨天表示，賴清德很清楚五二○後肩負的重任，如果民進黨是用這樣說一套、做一套，兩岸如何交流溝通？

朱立倫指出，民進黨主席賴清德先前也提出，希望兩岸執政黨良性對話，但是當國會議員到對岸交流對話，民進黨要這樣冷潮熱諷、甚至惡意攻擊的方式，對兩岸未來的交流，絕對是不好的。媒體追問接下來有無訪陸計畫，朱立倫表示，目前沒有規畫。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，中國給的小恩小惠，國民黨卻以為是大恩大德，樂當中國統戰的道具和配角；這是有史以來最不透明公開的赴中團，她要問傅崐萁，在與中國大陸全國政協主席王滬寧閉門座談時，有無答應要回台灣修「反滲透法」？有沒有答應其他中國想要的立法承諾？有沒有承諾修法排除在科學園區設獵人頭公司的障礙？是否出賣了台灣的重要事項？

退輔會主委馮世寬昨到立法院備詢。被問到所謂中共只跟在野黨打交道，是否忽略台灣民選政府？馮世寬不以為然表示，「我不覺得他們是凸顯一種柔性的對抗，他們是想找一個方法，既然官方的管道不通，是不是利用民間的管道？」

傅崐萁一行前天深夜返台，對於大陸開放赴馬祖旅遊，他昨天盼民進黨政府立即回覆，使福建省逾4000萬居民可來台旅遊。他說，大陸以前每天有15000人赴台旅遊，現在陸委會、觀光署規定每天限制2000人可進入台灣，明顯不符實際需求，行政院應該加把勁，唯有交流，才有辦法降低過去8年不斷累積的摩擦、惡意。

大陸文旅部28日宣布，將率先開放福建民眾到馬祖旅遊，引起旅遊業者高度關注。圖為參...
大陸文旅部28日宣布，將率先開放福建民眾到馬祖旅遊，引起旅遊業者高度關注。圖為參加旅行團的旅客於桃園機場集合準備出團。(本報資料照片)

民進黨 賴清德 觀光

上一則

台南議長賄選案 邱莉莉等10人全無罪挨批離譜

延伸閱讀

新聞眼／兩岸融冰契機 善意與敵意看賴清德拿捏

新聞眼／兩岸融冰契機 善意與敵意看賴清德拿捏
率國民黨立委訪陸被批小丑團 傅崐萁酸「賴清德也準備賣台？」

率國民黨立委訪陸被批小丑團 傅崐萁酸「賴清德也準備賣台？」
結束馬拉松式訪陸返台 傅崐萁：兩岸迎來春暖花開

結束馬拉松式訪陸返台 傅崐萁：兩岸迎來春暖花開
傅崐萁等立委參觀北京車展 中國民眾頻問「他是誰？」

傅崐萁等立委參觀北京車展 中國民眾頻問「他是誰？」

熱門新聞

花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17
中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊