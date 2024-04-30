回應大陸鬆綁 陳建仁：台灣準備好了 支持有序交流

行政院長陳建仁29日出席「紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚典禮」時受訪提到，政府一向支持兩岸健康有序的交流，雖然這次中國宣布開放部分觀光與文旦進口，不符合政府預先的期待，但政府仍然很樂見，「相信這是一個好的開始」。(記者余承翰／攝影)

中國大陸對台開放部分的觀光 以及文旦進口，國民黨立法院黨團總召傅崐萁向行政院喊話，盼一天開放1萬5000到2萬名陸客來台。對於台灣可能鬆綁一天2000名陸客來台的限制嗎？行政院長陳建仁表示，對於相關回應台灣早就已經「準備好了」，他也請陸委會和交通部積極釐清陸方開放的各項內容，並呼籲雙方盡快回來原來的平台做良好的溝通，雙方都有責任來支持健康有序的交流。

陳建仁昨參加「五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」，會前媒體聯訪時詢問表示，支持兩岸健康有序的交流。台灣也一再呼籲兩岸之間應有的對等尊重，不設立任何政治前提，不斷釋出善意、累積彼此之間的互相了解。但實際上在前一段時間，台灣不斷跟中國呼籲，對方卻以不理性的政策回應、並阻擋雙方的交流和貿易，他感到相當遺憾。

他指出，中方的宣布雖然「並不完全符合」台灣的期待，不管是幅度和內容，他仍然樂見這樣一個對於台灣的呼籲，相信這是一個好的開始。他指出，政府實際上早已準備好相關回應，希望能夠使兩岸之間有更好的交流。

傅崐萁日前率團赴陸參訪，大陸宣布開放馬祖觀光旅遊，遭民進黨 痛批是「賣台之旅」。傅崐萁與同行立委昨天舉行「兩岸破冰和平之旅，振興台灣百工百業」記者會反批，準總統賴清德 曾說民進黨要與共產黨坐下來對話，如果呼籲兩岸交流是出賣台灣，是不是也指賴清德打算要出賣台灣？

對於中國大陸宣布最新13項「惠台利民」政策，民進黨也批評是大陸對台的「養套殺」計畫。國民黨主席朱立倫昨天表示，賴清德很清楚五二○後肩負的重任，如果民進黨是用這樣說一套、做一套，兩岸如何交流溝通？

朱立倫指出，民進黨主席賴清德先前也提出，希望兩岸執政黨良性對話，但是當國會議員到對岸交流對話，民進黨要這樣冷潮熱諷、甚至惡意攻擊的方式，對兩岸未來的交流，絕對是不好的。媒體追問接下來有無訪陸計畫，朱立倫表示，目前沒有規畫。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，中國給的小恩小惠，國民黨卻以為是大恩大德，樂當中國統戰的道具和配角；這是有史以來最不透明公開的赴中團，她要問傅崐萁，在與中國大陸全國政協主席王滬寧閉門座談時，有無答應要回台灣修「反滲透法」？有沒有答應其他中國想要的立法承諾？有沒有承諾修法排除在科學園區設獵人頭公司的障礙？是否出賣了台灣的重要事項？

退輔會主委馮世寬昨到立法院備詢。被問到所謂中共只跟在野黨打交道，是否忽略台灣民選政府？馮世寬不以為然表示，「我不覺得他們是凸顯一種柔性的對抗，他們是想找一個方法，既然官方的管道不通，是不是利用民間的管道？」