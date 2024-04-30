陸官媒：金門海域已無禁限制水域 福建海警常態巡查

《玉淵譚天》指出，中國海警29日發布的影片刻意展示中共五星旗與金門島同框畫面。（圖／取自《玉淵譚天》）

中國海警29日晚間發布一則「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」的影片及訊息，大陸官方媒體指出，這顯示福建海警船隻已承擔起金門海域的「常態化執法巡查」，金門附近海域的主動權已經完全掌握在福建海警手中，台灣在金門海域劃設的「禁止、限制水域」已經消失。

今年2月14日，我海巡署在追緝一艘大陸越界「三無船」的過程，大陸船隻不慎翻覆，導致其中2名大陸漁民死亡，事件發生迄今兩個半月卻依然無法解決，中國大陸因此多次派出海警船進入金門海域展開「常態化執法巡查」對我施壓。

中國海警周一晚間發布消息稱，「4月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。」

央視旗下新媒體《玉淵譚天》隨後在微博 發文指出，這則影片除展示五星紅旗與金門島同框畫面，中國海警本次發布的文字信息中還提到一個關鍵詞：「常態化執法巡查」。

文章稱，這是中國海警第三次發布位金門附近海域開展執法巡查行動的相關信息。與前兩次相比，這次是中國海警首度在公開信息中表示，中國海上執法力量已經在金門附近海域實現常態化執法巡查。

《玉淵譚天》表示，從影片中能清晰看到至少有四艘中國海警船參與此次行動，一個值得注意的細節是，本月參與金門附近海域常態化執法巡航的海警船，有艘新面孔——舷號為14603的中國海警船。

文章指出，隸屬中國海警局各直屬局的海警船隻舷號是四位數，隸屬各省海警局的海警船隻舷號則是五位數，不同省份海警局的舷號編碼也有所差別。所有隸屬於福建海警局的海警船隻，都會以「14」編碼開頭。

因此，這則訊息顯示，隸屬福建海警局的海警船正逐漸成為承擔金門海域執法巡查任務的重要力量。「從這個角度來說，由『家門口』的海警局來負責『家門口』的事，也是日後位金門海域執法巡查常態化的一個重要體現。」

《玉淵譚天》強調，「隨著福建海警局的執法船隻越發『日常』地在金門附近海域亮相，台當局炮製出來的所謂『禁止、限制水域』的說法，也就不攻自破了。」

這則影片還顯示，隨著中國海警船不斷靠近金門島，台灣海巡署船隻也出動船隻試圖驅離。但中國海警先後以普通話和閩南語對台灣海巡署船隻喊話：「PP-10083，PP-10083，你船行動已嚴重威脅我航行安全，請規範航行，否則由此引發的一切後果由你船承擔。」

《玉淵譚天》指出，與此同時，中國海警船配備的對海監視系統也立刻將台灣海巡署船隻鎖定，掌握台灣海巡船隻的方位、航速和航向等信息。

文章稱，「從無人機航拍的視角中我們可以看到，在自知討不到任何好處後，台所謂『海巡署』船隻只得悻悻掉頭，朝著金門島方向駛去。顯然，金門附近海域的主動權，已經完全掌握在了福建海警手中。」