陸鬆綁禁團令 台旅遊業者籲政府「接好球」也解禁令

大陸文旅部28日宣布，將率先開放福建民眾到馬祖旅遊，引起旅遊業者高度關注。圖為參加旅行團的旅客於桃機集合準備出團。（記者黃仲明／攝影）

大陸開放福建民眾赴馬祖旅遊，馬祖國家風景管理處處長黃勢芳認為，馬祖年度遊客22萬人次、每人消費1萬2000元（台幣，下同，約368美元），陸客若可提升20%旅遊人次，馬祖可年增5億元觀光 收入。旅遊業者普遍認為陸方釋出善意，政府應「接好球」，先從解除赴陸禁團令開始。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，雖然福建、馬祖兩邊觀光旅遊量能較小，但這是非常好的訊號球，若台灣想逐步打開兩岸觀光市場，應該解除6月1日組團到大陸旅行的禁令。另外，平潭到台灣的海運一次可載700名乘客，這班「海峽號」往返船次多，盼雙方政府相向而行，「你進一步、我進一步」，慢慢恢復到2019年疫情 前兩岸正常往來狀況，希望台灣抓緊機會。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事蕭博仁指出，大陸之前曾表示「兩邊都走一小步、面對面走著，總有一天走在一起。」如今釋出善意，民進黨 政府應先解除6月起台灣民眾組團赴陸的禁令，「不能人家往前走一步，你卻往後退一步。」他說，大陸先開放福建到馬祖旅遊，就是留空間要與民進黨政府談；民進黨政府一直要求大陸對等開放，但大陸可能覺得福建人口比台灣多，「到底該怎麼對等」？台灣要釋出善意。

台北市旅行商業同業公會副理事長柯牧洲指出，大陸旅客到台灣來還是有大通證、入台證，因此小兩會仍要坐下來談，包括領隊重新訓練、重新加簽都要花時間，但大陸至少已釋出善意。

「縣府已經準備很久了…」，連江縣政府交通旅遊局長劉性謙昨天說，今年1月就向陸委會申請，希望小三通恢復疫情前水準，3月中旬獲同意後，4月船班就由疫情期間一周14班恢復到疫情前一周28班水準，昨下午已與業者開會討論，準備迎接陸客。